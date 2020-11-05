KPSS branş sıralaması nedir? 2020 KPSS lisans branş sıralaması sorgulama

ÖSYM'den 2020 KPSS lisans sınavı branş sıralaması hakkında açıklama yapıldı. Edinilen bilgiye göre, 2020 Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın lisans oturumuna katılan adayların sınav sonuçlarına göre, branş bazında sıralamaları belli oldu.

KPSS branş sıralaması nedir?

MEB tarafından gerçekleştirilen öğretmen alımlarında KPSS P10, P120 ve P121 puan türleri kullanılmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığınca öğretmenliğe atanacakların sıralamaları; alanlara göre mezun oldukları yükseköğretim programları, mezun oldukları yıllar ve öncelikleri, TTK kararlarına göre kontrol edilerek, adayların alan bazındaki başvuruları esas alınarak belirlenmektedir. Bu nedenle öğretmen adaylarının branş bazında sıralama bilgilerini kontrol ederken bu durumu göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.

2020 KPSS lisans branş sıralaması nasıl sorgulanır?

2020-KPSS Lisans oturumlarına katılan adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamaları ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden erişime açıldı. Adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile branş bazında sıralamalarını öğrenebilecekler.

BRANŞ SIRALAMASI LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

ÖSYM'den yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Branş bazında sıralamalar, adayları bilgilendirme amacıyla oluşturulmuş; kendileri ile aynı alanda sınava giren diğer adaylar arasında kendi başarı durumlarını değerlendirmelerine imkân veren bir hizmettir. Görüntülenen sayfa belge niteliği taşımaz. Her türlü değerlendirmede ÖSYM sisteminde kayıtlı bilgiler esas alınır. Branş bazında sıralama işlemleri adayların (YÖKSİS sistemi üzerinden çekilmiş olan) ÖSYM sistemi üzerinde ilgili işlemlerin yapıldığı tarih itibariyle aktif olarak bulunan eğitim bilgileri ve bu tarih itibari ile sistemde aktif eğitimi gözükmeyen adayların ise, başvuru da belirttikleri eğitim bilgileri baz alınarak hazırlanmıştır.

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