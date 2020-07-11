KPSS başvuruları ne zaman sona erecek? 2020 KPSS lisans KPSS ortaöğretim KPSS önlisans tarihleri

KPSS 2020 başvuru tarihleri arasında en fazla merak edilen 2020 KPSS Lisans başvuru tarihi belli oldu. ÖSYM tarafından açıklanan 2020 KPSS sınav takvimine göre 2020 KPSS Genel Yetenek- Genel Kültür- Eğitim Bilimleri Başvuru tarihi 30 Haziran 2020 ile 13 Temmuz 2020 tarihi arasında yapılacak. 2020 KPSS lisans geç başvuru tarihi ise 22 Temmuz 2020 ve 23 Temmuz 2020 23:59'a kadar yapılacağı bildirildi. 2020 KPSS lisans sonuç tarihi ise 22 Ekim 2020 olarak açıklandı. Kamu Personel Seçme Sınavı 2020-KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 1. gün 12 Eylül 2020 tarihinde yapılacak. Kamu Personel Seçme Sınavı 2020-KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 2. gün 13 Eylül 2020 tarihinde yapılacak.

ÖABT ne zaman yapılacak?

Kamu Personel Seçme Sınavı 2020-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavı ise 20 Eylül 2020 tarihinde yapılacak. Kamu Personel Seçme Sınavı 2020 KPSS Ön Lisans başvuru tarihi 21 Ağustos 2020 ile 02 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacak. 2020 KPSS önlisan geç başvuru tarihi ise 10 Eylül 2020 ile 11 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacak. 2020 KPSS Önlisans sonuç tarihi ise 26 Kasım 2020 olduğu bildirildi. Kamu Personel Seçme Sınavı 2020 KPSS Ortaöğretim başvuru tarihi 15-30 Eylül tarihi arasında yapılacağı aktarıldı. 2020 KPSS Ortaöğretim geç başvuru tarihi ise 8-9 Ekim tarihleri arasında olduğu bildirildi. 2020 KPSS Ortaöğretim sınavı 22 Kasım 2020 tarihinde yapılacak.