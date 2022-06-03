KPSS başvuruları ne zaman son? KPSS lisans başvuruları bitti mi geç başvurular ne zaman?
Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmak isteyenlerin KPSS’ye girmesi gerekiyor. KPSS lisans, KPSS ÖABT başvuru işlemleri mayıs ayının sonunda başladı. Adaylar sınav başvuru işlemlerinin ne zaman sona ereceğini, geç başvuru tarihini araştırmaya başladı. Peki, KPSS lisans başvuru işlemleri bitti mi?
KPSS başvuru işlemleri 24 Mayıs’ta başladı. KPSS başvurusu yapmak isteyenler “KPSS 2022 başvuruları ne zaman sona erecek?” sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Peki, KPSS başvuru işlemleri tamamlandı mı?
KPSS başvuruları ne zaman son? KPSS lisans başvuruları bitti mi geç başvurular ne zaman?
KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLER), KPSS Lisans (Alan Bilgisi), KPSS ÖABT sınavlarının başvuruları 24 Mayıs Salı günü başladı. Başvuru işlemleri 6 Haziran 2022 saat 23.59’da sona erecek. Başvuru işlemleri ÖSYM Aday İşlemleri sayfası üzerinden yapılıyor. KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi, ÖABT geç başvuruları ise 15-16 Haziran'da alınacak. Geç başvurularda ücret yüzde 50 artırımlı olarak ödenecek.
KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu/Eğitim Bilimleri Oturumu (Her Bir Oturum İçin) : 115,00 TL
KPSS Alan Bilgisi Sınavları (Her Bir Oturum İçin) : 80,00 TL
ÖABT (Her Bir ÖABT Alanı İçin) : 115,00 TL