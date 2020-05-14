ÖSYM sınav tarihleriyle ilgili önemli bir açıklama yayınladı. Pek çok kişi ise KPSS başvuru ve sınav tarihlerini araştırmaya başladı.

ÖSYM, sınav tarihleriyle ilgili bir açıklama yayınladı. ÖSYM'den yapılan açıklamada;

“Başkanlığımızca, Koronavirüs (Covid-19) pandemisi öncesinde ÖSYM Sınav Takvimi ile kamuoyuna duyurulan ancak; Covid-19 salgınının ülkemizde yayılmasının önlenmesine yönelik Devletimizce alınan tedbirler kapsamında uygulanma tarihleri yeniden düzenlenen sınavların, başvuru tarihleri belirlenmiştir. 2020 ÖSYM Sınav Takvimi güncellenerek osym.gov.tr internet adresinden ve ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından yayımlanmıştır" denildi.

KPSS başvuruları ne zaman? KPSS ortaöğretim başvuru

2020-KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ); Başvuru tarihi 30.06.2020-13.07.2020 Geç başvuru tarihi: 22.07.2020-23.07.2020

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