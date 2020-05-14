  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim

KPSS başvuruları ne zaman? KPSS ortaöğretim başvuru

KPSS başvuruları ne zaman? Koronavirüs salgını eğitim alanını da etkiledi. Salgın sebebiyle sınav tarihleri değişti. ÖSYM sınav tarihleriyle ilgili önemli bir açıklama yayınladı. Pek çok kişi “KPSS başvuruları ne zaman?” , “KPSS ortaöğretim başvuru tarihi” , “KPSS ne zaman?” sorularının cevaplarını araştırıyor. İşte, detaylar.

Yeniakit Publisher
2020-05-14 12:10:00 - 2020-05-14 12:38:10
KPSS başvuruları ne zaman? KPSS ortaöğretim başvuru

ÖSYM sınav tarihleriyle ilgili önemli bir açıklama yayınladı. Pek çok kişi ise KPSS başvuru ve sınav tarihlerini araştırmaya başladı.

ÖSYM, sınav tarihleriyle ilgili bir açıklama yayınladı. ÖSYM'den yapılan açıklamada;

“Başkanlığımızca, Koronavirüs (Covid-19) pandemisi öncesinde ÖSYM Sınav Takvimi ile kamuoyuna duyurulan ancak; Covid-19 salgınının ülkemizde yayılmasının önlenmesine yönelik Devletimizce alınan tedbirler kapsamında uygulanma tarihleri yeniden düzenlenen sınavların, başvuru tarihleri belirlenmiştir. 2020 ÖSYM Sınav Takvimi güncellenerek osym.gov.tr internet adresinden ve ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından yayımlanmıştır" denildi.

KPSS başvuruları ne zaman? KPSS ortaöğretim başvuru

2020-KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ); Başvuru tarihi 30.06.2020-13.07.2020 Geç başvuru tarihi: 22.07.2020-23.07.2020 

ÖSYM SINAV TAKVİMİ İÇİN TIKLAYINIZ 

Hangi illerde okullar açılacak?
Hangi illerde okullar açılacak?

Eğitim

Hangi illerde okullar açılacak?

Korona vakası olmayan illerde okullar açılacak mı?
Korona vakası olmayan illerde okullar açılacak mı?

Eğitim

Korona vakası olmayan illerde okullar açılacak mı?

ÖSYM YKS tercih kılavuzu yayınlandı mı?
ÖSYM YKS tercih kılavuzu yayınlandı mı?

Eğitim

ÖSYM YKS tercih kılavuzu yayınlandı mı?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Fiat Fiorino
Satılık 2016 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı