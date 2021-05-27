KPSS başvuruları ne zaman başlıyor? 2021 KPSS başvuru tarihleri
KPSS başvurusunda bulunmak için sabırsızlanan adaylar, KPSS başvuru tarihi, KPSS başvuru ücretini araştırıyor. 2021 KPSS oturumlarına katılacak adaylar KPSS lisans, önlisans, lise ve ortaöğretim başvuru tarihlerini ve sınav tarihlerini merak ediyor. Peki, KPSS başvuruları ne zaman başlıyor? 2021 KPSS başvuru tarihleri
KPSS için geri sayım sürüyor. Kamu kuruluşlarında görev almak isteyen memur adaylarının giriş yaptığı KPSS başvuru işlemleri başlıyor. Adaylar 2021 KPSS başvurularının başlayacağı tarihi merak ediyor.
KPSS başvuruları ne zaman başlıyor?
KPSS başvuruları 2021 yılında 28 Mayıs tarihinde başlayacak ve 14 Haziran’da sona erecek.
KPSS ne zaman?
2021-KPSS A Grubu Ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) oturumları 1 Ağustos'ta düzenlenecek.
2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 7 Ağustos ve 8 Ağustos'ta yapılacak.
ÖABT ise 15 Ağustos tarihinde gerçekleştirilecek.