KPSS başvuruları 2021 ne zaman başlıyor?
Kamu Personeli Seçme Sınavı’na katılarak kamu kurumlarında memur ve öğretmen olacak adaylar önümüzdeki günlerde başvurularını yapacaklar. Peki, KPSS başvuru ne zaman başlayacak ve bitecek?
ÖSYM 2021 KPSS başvuru tarihleri için geri sayım başladı. Bu hafta başlayacak olan başvurularla birlikte adaylar gerçekleştirilecek olan sınavlar içerisinden katılmak istedikleri oturum kadar ücret ödeyecekler. KPSS başvuru ne zaman başlayacak ve bitecek?
KPSS başvuruları 2021 ne zaman başlıyor?
KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri), KPSS Alan bilgisi, KPSS ÖABT başvuru tarihleri 28 Mayıs - 14 Haziran 2021 tarihleri arasında yapılacak.
KPSS başvuru ücretleri?
2021 KPSS başvuru ücreti henüz açıklanmadı. KPSS başvuru kılavuzu yayımlandığında haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.