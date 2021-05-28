KPSS başvuru 2021 KPSS başvurusu başladı mı? KPSS başvuru ücreti 2021

KPSS başvurusu başladı mı? ÖSYM tarafından yapılan KPSS sınavına lisans mezunlarının yanında, önlisans, lise, ortaöğretim mezunları da girmekte. KPSS lisans mezunları için ÖSYM KPSS sınavını her yıl gerçekleştirirken ortaöğretim KPSS sınavı ise iki yılda bir yapılmakta.

KPSS 2021 başvuruları ne zaman?

ÖSYM KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri), KPSS Alan bilgisi, KPSS ÖABT başvuru tarihleri 28 Mayıs - 14 Haziran 2021 tarihleri arasında yapılacak.

2021 KPSS sınav ücreti ne kadar?

KPSS başvuru ücreti ne kadar? 2021 KPSS başvuru ücreti henüz resmi olarak açıklanmadı. Ancak geçtiğimiz yıl 80 TL olan oturum ücretlerinin bu yıl 100 TL olduğu öne sürülüyor. KPSS başvuru kılavuzu yayımlandığında haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.

KPSS 2021 geç başvuru tarihi ne zaman?

2021 KPSS geç başvuruları ne zaman yapılacak? KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri), KPSS Alan bilgisi, KPSS ÖABT geç başvuru tarihleri 22-23 Haziran 2021 tarihlerinde alınacak.

2021 KPSS ne zaman yapılacak?

2021 KPSS sınav tarihleri merak ediliyor. KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) 1 Ağustos 2021 tarihinde uygulanacak.

2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Alan Bilgisi) 1. Gün 7 Ağustos 2021 tarihinde uygulanacak.

Kamu Personel Seçme Sınavı 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Alan Bilgisi) 2. Gün 8 Ağustos 2021 tarihinde uygulanacak.

Kamu Personel Seçme Sınavı 2021-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) 15 Ağustos 2021 tarihinde uygulanacak.

2021 KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri), KPSS Alan bilgisi, KPSS ÖABT sonuçları 16 Eylül 2021 tarihinde açıklanacak.