KPSS 4437 nitelik kodu nedir? 4502 nitelik kodunun açılımı nedir? 4502 nitelik kodu nedir? 4503, 4525, 7368, 4431

KPSS nitelik kodları nedir? sorusu KPSS tercihi yapan adaylar tarafından araştırılıyor. ÖSYM tarafından KPSS 2020/2 tercih kılavuzunun yayımlanmasından sonra nitelik kodu, kodları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Adaylar, sınavdan aldıkları puanlara ve branş sıralamasına göre ÖSYM tarafından yayımlanan KPSS Ortaöğretim tercih kılavuzunda yer alan kontenjanlar üzerinden nitelik kodlarına göre tercih yapabilecekler. İşte 4502, 4503, 4525, 7368, 4431, 7111,7300, 7368... nitelik kodunun açılımı.

KPSS 2022/2 tercih kılavuzu ve ön lisans nitelik kodları ÖSYM tarafından yayınlandı. KPSS lisans, ön lisans ve ortaöğretim sınavlarına giren adaylar, aldıkları puanlara göre KPSS 2022/2 tercih kılavuzu ve istenen nitelik kodları doğrultusunda tercihlerini yapabilecekler. Bu nitelik kodlarından 4502 en çok merak edilenler arasında yer aldı. Buna göre 4502 nitelik kodu nedir? İşte KPSS 4502 nitelik kodunun açılımı

Kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına, “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacak.

Binlerce kişinin yerleştirme için tercih yaptığı kılavuzda yer alan nitelik kodlarının açılımı aşağıdaki gibidir.

4502 NİTELİK KODU NEDİR?

4502 nitelik kodu, "İnsan Kaynakları Yönetimi veya İnsan Kaynakları lisans programından mezun olmak" şartıdır.

KPSS NİTELİK KODU NEDİR?

Nitelik kodu, adayların tercih yapacağı alana/bölüme göre belirlenen ve adaylarda bulunması gereken özelliklerin belirtildiği kısa kodlardır. Bir kadro veya pozisyon için mezun olunan program/alan koşulu birden fazla ise bunlardan birinin karşılanması yeterlidir.

KPSS TERCİHLERİ BAŞLADI

KPSS 2022/2 tercih kılavuzu ve ön lisans nitelik kodları ÖSYM tarafından yayınlandı.

KPSS tercih nasıl yapılır? 2022

Tercih işlemleri, Ek'te yer alan KPSS-2022/2 Tercih Kılavuzu kurallarına göre ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır.

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) lisans, ön lisans ve ortaöğretim tercihleri başladı. ÖSYM tarafından yayımlanan KPSS-2022/2 tercih kılavuzu doğrultusunda; Lisans, ön lisans ve ortaöğretim sınavlarına giren adaylar aldıkları puanlara göre tercihlerini yapabilecekler.

ÖSYM KPSS LİSANS TERCİH KILAVUZU 2022

Adaylar KPSS tercihlerini, 21-28 Aralık 2022 tarihleri arasında yapabilecektir. KPSS Tercih işlemleri 21 Aralık 2022 tarihinde saat 10.30'da başlayacak ve 28.12.2022 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

Tercih işlemleri, Ek'te yer alan KPSS-2022/2 Tercih Kılavuzu kurallarına göre ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.

KPSS Ortaöğretim tercih kodları

4437 nitelik kodu: İşletme Bilgi Yönetimi lisans programından mezun olmak şartıdır.

4525: İstatistik veya Matematik ve İstatistik lisans programından mezun olmak.

4431 NİTELİK KODU NEDİR?

İşletme, İşletmecilik, İşletme-Maliye, İş İdaresi, İş İdaresi ve İktisat, Yönetim ve Organizasyon, Yönetim Bilimleri, Yönetim Bilimleri ve Liderlik, Muhasebe Finansman, Muhasebe ve Finansal Yönetim, Muhasebe ve Finans Yönetimi, Pazarlama lisans programlarının birinden mezun olmak.

4503 nitelik kodu: Kamu Yönetimi lisans programından mezun olmak şartıdır.

4453 nitelik kodu: Muhasebe, Muhasebe Bilgi Sistemleri, Muhasebe ve Finansal Yönetim, Muhasebe ve Finans Yönetimi lisans programlarının birinden mezun olma şartını ifade etmektedir.

KPSS 7111 NİTELİK KODU NEDİR?

KPSS 7111 nitelik kodu ise tercih yapacak kişinin en az C düzeyinde İngilizce bilmesi gerektiğini ifade etmek için kullanılan bir kod olarak ifade edilebilir. Tercih yapacak olan kişilerin öncesinde özel nitelik kodlarına dikkat etmesi gerekmektedir. Kanıtlayamayan kişilerin atamaları iptal edilebilir. Bu yüzden tercih yaparken nitelik kodlarına dikkat etmek son derece önemli bir detaydır.

KPSS 7300 NİTELİK KODU NEDİR?

Bireyin KPSS' den aldığı puan ve Türkiye'de yaptığı sıralamanın yanında eğer istediği bölüme puanı yetiyorsa bunun yanı sıra 7300 nitelik kodunun özelliklerine de bakmalıdır. 7300 nitelik kodu da bir tek şeyi şart koşan bir koddur. Bu kod ile ilgili alanda çalışan kişiler vardiya sistemi içerisinde çalışacaktır. Ve bu alana giren kişiler de bu şartı kabul etmiş sayılacaktır.

KPSS 7368 NİTELİK KODU NEDİR?

Bu kod, T.C. Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü'nün Başvurma Özel Şartları Bölümünde yer alan şartların tümüdür.

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (7322)

ÖSYM tarafından kılavuzda 7322 ile ilgili, "Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü pozisyonlarında istihdam edilecek personelin tümü atandıkları işyerinde en az dört (4) yıl süre ile görev yapmadan yer değişikliği isteğinde bulunamayacak olup, adayların tercih yaparken bu hususu göz önünde bulundurmaları gerekmektedir." ifadeleri yer aldı.

6225 nitelik kodu nedir?

MEB onaylı Bilgisayar İşletmenliği Sertifikası sahibi olmak.

6506 nitelik kodu nedir?

B Sınıfı Sürücü Belgesi sahibi olmak.

6514 nitelik kodu nedir?

D Sınıfı Sürücü Belgesi sahibi olmak.

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Ortaöğretim KPSS tercih nasıl YAPILIR?

Tercih işlemleri, Ek'te yer alan KPSS-2022/2 Tercih Kılavuzu kurallarına göre ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır.