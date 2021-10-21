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Eğitim KPSS 2022 ortaöğretim önlisans sınavı ne zaman? ÖSYM 2022 KPSS sınav takvimi
Eğitim

KPSS 2022 ortaöğretim önlisans sınavı ne zaman? ÖSYM 2022 KPSS sınav takvimi

KPSS 2022 sınav takvimi merak edilmeye başladı. 2020 yılında gerçekleştirilen ön lisans ve ortaöğretim oturumları iki yılda bir yapıldığı için KPSS ortaöğretim ve önlisans sınavları 2022 yılında gerçekleştirilecek. KPSS ortaöğretim ve KPSS önlisans sınavına hazırlanan adaylar 2022 KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman? KPSS 2022 ortaöğretim başvuru tarihi açıklandı mı? 2022 KPSS önlisans sınavı ne zaman yapacak? KPSS 2022 önlisans sınav başvurusu ne zaman? soruları da sorulmaya başlandı.

Yeniakit Publisher
2021-10-21 09:57:00 - 2021-10-21 09:58:32
KPSS 2022 ortaöğretim önlisans sınavı ne zaman? ÖSYM 2022 KPSS sınav takvimi

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ne zaman yapılacak? 2022 KPSS A Grubu, Öğretmenlik ve ÖABT başvuruları ne zaman? 2022 KPSS ne zaman yapılacak? ÖSYM'nin 2022 sınav takvimi belli oldu. Ayrıntılar haberimizde…

2022 KPSS ortaöğretim önlisans sınavı ne zaman?

2022 KPSS tarihleri ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. 2022 ÖSYM sınav ve başvuru takvimi yayınlanır yayınlanmaz sınav tarihleri belli olacak. 2020 yılında KPSS lisans başvuruları 28 Mayıs tarihinde başladı ve 14 Haziran'da sona erdi. İlk oturum olan Genel Yetenek Genel Kültür oturumu ise 1 Ağustos tarihinde yapıldı. En son 2020 yılında gerçekleştirilen ön lisans oturumu iki yılda bir yapıldığı için önümüzdeki yıl yeniden düzenlenecek.

2021 KPSS sınavı ne zaman yapıldı? Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 1 Ağustos'ta, KPSS Alan Bilgisi 1. gün oturumları 7 Ağustos'ta, 2. gün oturumları 8 Ağustos'ta yapıldı. 2021 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 15 Ağustos'ta gerçekleşti. KPSS 2021 başvuruları ise 28 Mayıs - 14 Haziran 2021 tarihleri arasında alındı. 2021 KPSS sonuçları 16 Eylül'de açıklandı.

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