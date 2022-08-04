KPSS 2022 önlisans ve KPSS ortaöğretim ertelendi mi, başvurular ne zaman? KPSS önlisans ortaöğretim sınav takvimi:

Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlan kararlar ÖSYM’in yeni başkanı oldu. KPSS 2022 sınavındaki soruların sızdırılmasına ilişkin iddialar sonrası devletin tüm kurumları titizlikle çalışmalarını sürdürürken, KPSS sınavına katılım sağlayan adaylar KPSS sınavının iptal edilip edilmeyeceğini merak ediyordu. KPSS sınavının akıbetine ilişkin son dakika ÖSYM'den geldi.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ersoy, 31 Temmuz'da yapılan KPSS oturumlarının iptal edildiğini, 6-7 Ağustos 2022 ve 14 Ağustos 2022’de yapılacak KPSS oturumlarının da ertelendiğini açıkladı.

KPSS’de hangi sınavlar iptal edildi?

ÖSYM Başkanı Ersoy, şunları kaydetti: "Yapılan kapsamlı değerlendirmelerin ardından hem 31 Temmuz 2022 tarihinde yapılan KPSS oturumları iptal edilmiş hem de 6-7 Ağustos ve 14 Ağustos 2022 tarihlerinde yapılması planlanan oturumlar ertelenmiştir. İptal edilen ve ertelenen sınavlara ilişkin yeni takvim en kısa sürede kamuoyuyla paylaşılacaktır. Yeni KPSS takvimi 17 Eylül'de başlayacaktır. Sınavı iptal edilen KPSS adaylarından, gireceği yeni sınav için herhangi bir ilave ücret talep edilmeyecektir. Peki KPSS önlisans ve KPSS ortaöğretim sınav takvimi değişti mi? KPSS önlisans ve KPSS ortaöğretim başvuruları ne zaman?

2022 KPSS ön lisans başvuruları ne zaman?

KPSS ön lisans başvuruları 3 Ağustos'ta başlayacak ve 15 Ağustos tarihinde sona erecek. KPSS ön lisans oturumu 2 Ekim’de yapılacak.

2022 KPSS ortaöğretim başvuruları ne zaman?

KPSS Ortaöğretim başvuruları 1 Eylül tarihinde başlayacak ve 13 Eylül'e kadar devam edecek. KPSS ortaöğretim oturumu 6 Kasım’da gerçekleştirilecek.