Kamuda çalışmak isteyenlerin KPSS’ye girmeleri gerekiyor. 2022 yılında KPSS’ye girmek isteyenler ise sınav başvurularının ne zaman alınacağını araştırmaya başladı. Peki, KPSS ne zaman? KPSS 2022 ne zaman yapılacak? 2022 KPSS başvuru tarihi ne zaman?

KPSS 2022 ne zaman yapılacak? 2022 KPSS başvuru tarihi ne zaman?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) henüz 2022 yılı sınav takvimini açıklamadı. Sınav takvimi açıklandığında KPSS lisans sınavı tarihi belli olacak. ÖSYM’nin takvimi ne zaman açıklayacağına ilişkin henüz bir bilgi yok. Geçtiğimiz yıl ÖSYM takvimini ocak ayında yayımlamıştı. 2022 yılında da takvimin ocak ayında açıklanması bekleniyor. Konu hakkında detaylı bilgi geldiğinde haberlerimizde yer vereceğiz.

KPSS nedir?

Kamu Personeli Seçme Sınavı ya da kısaca KPSS, 18/3/2002 tarih ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’na istinaden ilk olarak 2002 yılında ÖSYM tarafından hazırlanıp, uygulanmaya konmuştur. Türkiye'de bazı devlet kurumlarına personel alımı için yapılır.