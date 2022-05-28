KPSS 2022 başvuru son gün ne zaman? ÖSYM 2022 KPSS lisans, önlisans ve ortaöğretim başvuru ve sınav tarihleri...

2022 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ne zaman yapılacak? Lisans mezunlarının yanında iki yılda bir yapılan ortaöğretim ve önlisans mezunlarının katıldığı KPSS ortaöğretim ve KPSS önlisans sınavları da bu sene yapılacak? Hem KPSS lisans hem KPSS önlisans hem de KPSS ortaöğretim sınavlarına katılacak adaylar 2022 KPSS başvuru tarihlerini kaçırmamak için internet üzerinden KPSS başvuru tarihelrini araştırıyor. Peki KPSS 2022 lisans başvurusu ne zaman? KPSS lisans sınavı ne zaman yapılacak? İşte ÖSYM 2022 KPSS lisans, ön lisans ve ortaöğretim başvur ve sınav tarihleri.

KPSS lisans başvuruları ne zamana kadar yapılacak?

2022 KPSS A Grubu, Öğretmenlik ve ÖABT başvuruları ne zaman? 2021 KPSS ne zaman yapılacak? ÖSYM'nin 2021 sınav takvimi belli oldu. Ayrıntılar haberimizde…

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "2022-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ve ÖABT başvurularını 24 Mayıs–6 Haziran tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan yapabilirsiniz." açıklamasında bulundu.

KPSS 2022 takvimi (lisans)

KPSS Genel Yetenek - Genel Kültür, Eğitim Bilimleri Sınav tarihi: 31 Temmuz.

20222 KPSS Alan Bilgisi sınavı 2022 ne zaman?

20222 KPSS Alan Bilgisi 1. gün sınavı: 6 Ağustos, 2.gün sınavı: 7 Ağustos

KPSS ÖABT 2022 sınavı ne zaman?

KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) Sınavı: 14 Ağustos

KPSS 2022 önlisans sınav takvimi

KPSS Önlisans başvuruları ise 3 Ağustos'ta başlayıp 15 Ağustos'ta bitecek. Sınav ise 2 Ekim'de gerçekleşecek.

2022 KPSS ortaöğretim başvuru ve sınav tarihleri

KPSS Ortaöğretim başvuruları ise 1 Eylülde başlayıp 13 Eylül'de bitecek. Sınav 6 Kasım'da yapılacak.

KPSS DHBT 2022 sınavı ne zaman?

KPSS DHBT 2022 başvuruları 7 - 17 Ekim tarihleri arasında alınacak. 2022 KPSS DHBT sınav ise 27 Kasım'da yapılacak.