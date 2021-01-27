KPSS 2021/2 merkezi yerleştirme tercihleri ne zaman yapılacak? KPSS tercih kılavuzu ve kontenjanları yayınlandı mı?

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk yaptığı açıklamada “Adaylar, KPSS-2021/1 Merkezi Yerleştirmeleri için 1-8 Temmuz, KPSS-2021/2 Merkezi Yerleştirmeleri için 22-29 Aralık tarihleri arasında tercih yapabilecek.” ifadelerini kullandı.

Buna göre, kamu kurumları yerleştirme taleplerini ilk yerleştirme için 5 Nisan - 28 Mayıs, ikinci yerleştirme için ise 4 Ekim - 19 Kasım tarihleri arasında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın Kamu e-Uygulama sistemi üzerinden bildirebilecek. Aday tercihleri de 1-8 Temmuz ve 22-29 Aralık tarihleri arasında ÖSYM tarafından alınacak.

KPSS tercih kılavuzu ve kontenjanları

KPSS tercih kılavuzu ve kontenjanları, belirtilen tarihlerde ÖSYM tarafından erişime açılacak.