KPSS 2021/2 merkezi yerleştirme tercihleri ne zaman yapılacak? KPSS tercih kılavuzu ve kontenjanları yayınlandı mı?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, KPSS merkezi yerleştirme tarihi hakkında açıklama yaptı. Peki KPSS merkezi yerleştirme tercih tarihleri ne zaman? KPSS tercih kılavuzu ve kontenjanları yayınlandı mı? İşte detaylar...
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk yaptığı açıklamada “Adaylar, KPSS-2021/1 Merkezi Yerleştirmeleri için 1-8 Temmuz, KPSS-2021/2 Merkezi Yerleştirmeleri için 22-29 Aralık tarihleri arasında tercih yapabilecek.” ifadelerini kullandı.
Buna göre, kamu kurumları yerleştirme taleplerini ilk yerleştirme için 5 Nisan - 28 Mayıs, ikinci yerleştirme için ise 4 Ekim - 19 Kasım tarihleri arasında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın Kamu e-Uygulama sistemi üzerinden bildirebilecek. Aday tercihleri de 1-8 Temmuz ve 22-29 Aralık tarihleri arasında ÖSYM tarafından alınacak.
KPSS tercih kılavuzu ve kontenjanları
KPSS tercih kılavuzu ve kontenjanları, belirtilen tarihlerde ÖSYM tarafından erişime açılacak.