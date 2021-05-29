KPSS 2021 başvuruları için son gün ne zaman?
KPSS başvuru işlemleri ile ilgili meraklı arayış sürüyor. Bugün başlayan KPSS başvuruları hakkında peş peşe sorular gündeme geliyor. KPSS başvuruları başladı. Henüz KPSS başvurusu yapamayan kişiler 2021 KPSS başvuruları için son tarihi merak ediyor. Peki, KPSS 2021 başvuruları için son gün ne zaman?
ÖSYM tarafından her yıl düzenli olarak uygulanan KPSS oturumları lisans, önlisans, lise, ortaöğretim olarak tamamlanıyor. Kamu Personeli Seçme Sınavı başvuruları dün başladı. Peki, KPSS başvuruları ne zamana kadar yapılacak?
KPSS 2021 başvuruları için son gün ne zaman?
KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri), KPSS Alan bilgisi, KPSS ÖABT başvuru tarihleri 28 Mayıs - 14 Haziran 2021 tarihleri arasında yapılacak.
KPSS 2021 ne zaman?
Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 1 Ağustos'ta, KPSS Alan Bilgisi 1. gün oturumları 7 Ağustos'ta, 2. gün oturumları 8 Ağustos'ta yapılacak.
2021 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 15 Ağustos'ta düzenlenecek.
KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?
KPSS sonuçları 16 Eylül'de duyurulacak.