KPSS başvuru işlemleri bugün sona eriyor. KPSS başvuruları ne zaman bitiyor? 2021 KPSS lisans başvurusu ne zaman son, bugün mü?

KPSS 2021 başvurular ne zaman sona eriyor?

Adaylar KPSS başvurularını 28 Mayıs tarihinden itibaren kurum tarafından yayımlanan başvuru kılavuzuna göre yapacaklar. Başvurular 14 Haziran'da sona erecek.

KPSS’nin ilk oturumu ise 1 Ağustos’ta düzenlenecek.

KPSS başvuru ücreti ne kadar?

ÖSYM'nin internet sitesine göre adayların bankaya KPSS Alan Bilgisi için 65 TL, ÖABT için 90 TL, Lisans için 90 TL ve tercih için 25 TL sınav ücreti yatırması gerekiyor.