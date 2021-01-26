  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim KPSS 2021 başvuru tarihleri ne zaman?
Eğitim

KPSS 2021 başvuru tarihleri ne zaman?

KPSS 2021 sınavı için heyecanlı bekleyiş başladı. Devlet memuru olmak isteyen binlerce vatandaş öğretim durumuna göre sınavlara girebilecek. KPSS ne zaman yapılacak?

Yeniakit Publisher
2021-01-26 23:39:00 -
KPSS 2021 başvuru tarihleri ne zaman?

2021 KPSS başvuruları ne zaman başlıyor? Lisans, önlisans, ortaöğretim KPSS 2021 sınav tarihleri de merak konusu oldu. ÖSYM yayınladığı 2021 sınav takvimi ile kurum sınavların tarihi de belli olmuş oldu.

KPSS 2021 başvuru tarihleri ne zaman?

2021-KPSS A Grubu Ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) oturumları 1 Ağustos’ta düzenlenecek.

2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 7 Ağustos ve 8 Ağustos’ta yapılacak.

ÖABT ise 15 Ağustos tarihinde gerçekleştirilecek.

KPSS başvuruları 2021 yılında 28 Mayıs tarihinde başlayacak ve 14 Haziran’da sona erecek.

KPSS ücreti ne kadar?

KPSS 2021 ücreti ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Geçtiğimiz yılın ücretleri şu şekildeydi:

KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu/Eğitim Bilimleri Oturumu (Her Bir Oturum İçin) : 80,00 TL

KPSS Alan Bilgisi Sınavları (Her Bir Oturum İçin) : 55,00 TL

ÖABT (Her Bir ÖABT Alanı İçin) : 80,00 TL

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Zülfi Livaneli'den Başkanlık Sistemi'ne tam destek: 'Düşünün; Başkanımızı parlamento değil, biz seçiyoruz'
Siyaset

Zülfi Livaneli'den Başkanlık Sistemi'ne tam destek: 'Düşünün; Başkanımızı parlamento değil, biz seçiyoruz'

Takvim Gazetesi Ankara Temsilcisi Zafer Şahin, Yazar Zülfü Livaneli'nin yıllar önce bir gazetede kaleme aldığı başkanlık sistemini öneren ya..
Dilipak
Gündem

Dilipak "özerklik" hakkında net konuştu: Kürdistan mevzusu...

Yeni Akit Gazetesi Köşe Yazarı Abdurrahman Dilipak özerlikle meselesi hakkında önemli açıklamalarda bulundu.
Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! Biri Tuğgeneral, 25 personel bölgeye gitti
Gündem

Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! Biri Tuğgeneral, 25 personel bölgeye gitti

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) NATO Irak Misyonu'nda yapılacak göreve ilişkin açıklamalarda bulundu.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay