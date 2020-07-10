KPSS 2020 sınav ücreti ne kadar? Başvurular devam ediyor mu?
KPSS başvuruları tüm hızıyla alınmaya devam ediliyor. Memur olmak isteyen adayların sınav başvuru süresinde başvuru ücretini ödemeleri gerekiyor. Peki, KPSS sınav ücreti 2020 ne kadar? Başvurular devam ediyor mu? Kpss ödemeleri hangi bankaya yatırılacak? Kpss ön lisans, lisans ve ortaöğretim başvuru tarihleri ne zaman?
Devlet memuru olmak isteyen tüm adaylar KPSS başvurularını gerçekleştiriyorlar.
ÖSYM tarafından yayımlanan 2020 KPSS kılavuzuna göre başvuru işlemleri 30 Haziran-13 Temmuz tarihleri arasında yapılabilecek.
Başvurular ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden alınıyor.
KPSS sınav başvuru ücreti ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden başvuru yapıldıktan sonra ödeniyor.
Kpss sınav ücreti 2020 ne kadar?
KPSS lisans ve ön lisans sınav başvuru ücretleri yayınlanan kılavuzda şu şekilde belirlendi;
KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu/Eğitim Bilimleri Oturumu (Her Bir Oturum İçin) : 80,00 TL
KPSS Alan Bilgisi Sınavları (Her Bir Oturum İçin): 55,00 TL
ÖABT (Her Bir ÖABT Alanı İçin) : 80,00 TL
Kpss ödemeleri hangi bankaya yatırılacak?
Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç) Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler
ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.)
Sınav ücreti, ÖSYM’nin resmi internet sitesinde e-işlemler kısmında yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile de yatırılabilecektir.
Kpss ön lisans, lisans ve ortaöğretim başvuru tarihleri ne zaman?
KPSS lisans başvuruları 30.06.2020 ve 13.07.2020 tarihleri aralığında yapılacakken; KPSS ön lisans başvuruları 21.08.2020 ve 02.09.2020 saat 23.59 aralığında gerçekleştirilecek.
KPSS ortaöğretim başvuruları ise 15.09.2020 ve 30.09.2020 saat 23.59 arasında ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden alınacak.