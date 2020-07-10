KPSS 2020 sınav ücreti ne kadar? Başvurular devam ediyor mu?

KPSS başvuruları tüm hızıyla alınmaya devam ediliyor. Memur olmak isteyen adayların sınav başvuru süresinde başvuru ücretini ödemeleri gerekiyor. Peki, KPSS sınav ücreti 2020 ne kadar? Başvurular devam ediyor mu? Kpss ödemeleri hangi bankaya yatırılacak? Kpss ön lisans, lisans ve ortaöğretim başvuru tarihleri ne zaman?