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Eğitim KPSS 2020 ön lisans pdf soru ve cevapları
Eğitim

KPSS 2020 ön lisans pdf soru ve cevapları

25 Ekim 2020 tarihinde uygulanan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ön Lisans Sınavının Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının % 10’u PDF olarak açıklandı. İşte KPSS 2020 ön lisans pdf soru ve cevapları

Yeniakit Publisher
2020-10-27 16:26:00 -
KPSS 2020 ön lisans pdf soru ve cevapları

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir.

KPSS ÖN LİSANS SORU VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYIN

KPSS ön lisans sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS Ön Lisans sonuçları, ÖSYM'nin takviminde yer alan bilgilere göre 26 Kasım tarihinde erişime açılacak. ÖSYM'nin iş yoğunluğuna göre sonuçları daha önce açıklaması halinde adaylar, sonuçları daha erken dönemde de öğrenme şansına sahip olacak.

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