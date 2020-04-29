KPMG: Dijital kanallar bugün bir tercih değil zorunluluk haline geldi

İSTANBUL (AA) - KPMG Türkiye Tüketici Ürünleri ve Perakende Sektör Lideri Emrah Akın, önceden sektördeki toplam gelirin yüzde 5’i ile yüzde 10’u arasında bir paya sahip olan dijital kanalların bugün bir tercih değil zorunluluk haline geldiğini ifade etti.

KPMG Türkiye açıklamasına göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde müşteriler ile fiziksel temasın zorunlu olarak kesilmesi, sektörü geri dönüşü olmayan bir değişime sürüklüyor.



Perakende sektörü, Kovid-19 salgınından yapısal olarak en çok etkilenen sektörlerin başında geliyor. Salgın nedeniyle kapanan mağazalar ve müşteriyle fiziksel temasın kesilmesi şirketlerin iş planlarını neredeyse tamamen değiştirdi.



Salgın öncesinde de önem taşıyan online ticaret, salgın döneminde daha da öne çıkarak şirketlerin dijital kanallara geçişini hızlandırdı. Klasik tüketim alışkanlıklarına “zorunlu mola” verildiği bu dönemde, tüketim aktivitelerinin büyük çoğunluğu online alışveriş sayesinde gerçekleşiyor. Değerlendirmede, yaşanan bu değişimin yakın gelecekte perakende sektörünü yeni bir boyuta taşıyacağı öngörülüyor.

Dijital kanalların salgın döneminde nasıl yönetildiğinin, perakende sektöründe gelecekteki söz sahibi şirketleri belirleyeceği belirtilen açıklamada, salgın döneminde süreçlerini doğru ve eksiksiz kurgulamış şirketlerin, bu dönemden güçlenerek çıkacağı belirtildi.





- "Kovid-19 salgını, tüketici alışkanlıklarında da önemli değişimlere neden oldu"



Açıklamada görüşlerine yer verilen KPMG Türkiye Tüketici Ürünleri ve Perakende Sektör Lideri Emrah Akın, önceden sektördeki toplam gelirin yüzde 5’i ile yüzde 10’u arasında bir paya sahip olan dijital kanalların bugün bir tercih değil zorunluluk haline geldiğini belirtti.



Akın, salgının etkisiyle bugünlerde pek çok grupta bu oranın yüzde 100’e ulaştığını, online ticaretin şirketler için adeta “can suyu”na dönüştüğünü aktararak, bu oranın, geçici ve suni olmakla birlikte, yakın gelecekteki lojistik, tedarikçi, müşteri üçgenindeki ilişkileri yeni bir boyuta taşıyacağını ifade etti.



Kovid-19 salgının perakende sektörünü büyük ölçüde etkilemesinin yanında tüketici alışkanlıklarında da önemli değişimlere neden olduğunu belirten Akın, şunları kaydetti:



"Mağazaların, alışveriş merkezlerinin kapandığı ve market zincirlerine erişimin zorunlu olarak kısıtlandığı bugünlerde, tüketicilerin bu sürece çok hızlı bir şekilde uyum sağladığını söylemek mümkün. Tüketiciler, siparişlerinin büyük bir bölümünü internet kanalına kaydırarak bu dönüşüme ortak oluyorlar. Şirketlerin ajandalarının ilk maddelerini operasyonel verimlilik, belirsiz talebi yönetme, nakit akışın optimizasyonu ve yeni iş modellerinin mükemmelleştirilmesi oluşturacak. Özellikle operasyon mükemmeliyeti tüketicinin gözünde şirketleri ayıracak en önemli özellik olarak karşımıza çıkıyor. Salgının ilk döneminde dijital refleksleri daha güçlü olan rakiplerinin gerisinde kalan şirketlerin, bu dönemi atlatabilirlerse gelecekteki yatırımlarının büyük çoğunluğunu bu alanlara yapacakları kuşkusuz."

