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Ekonomi Kozmetikte Ortadoğu'nun ağırlığı arttı
Ekonomi

Kozmetikte Ortadoğu'nun ağırlığı arttı

Yeniakit Publisher
2023-11-25 15:00:38 - 2023-11-25 15:00:38
Kozmetikte Ortadoğu'nun ağırlığı arttı

Türkiye kozmetik sektörü yaklaşık 199 ülkeye ihracat yaparken Ortadoğu ülkelerinin ilgisi dikkat çekti.

Türkiye kozmetik sektörü yaklaşık 199 ülkeye ihracat yaparken, geçtiğimiz yıl sektör ihracatının yüzde 10,5'i Irak'a, yüzde 8,5'i ABD' ye ve yüzde 5,3'ü ise İran'a gerçekleştirdi.

Bu kapsamda, Kozmetik Üreticileri ve Araştırmacıları Derneği (KÜAD) tarafından düzenlenen 7. Uluslararası Kozmetik Kongresi, 30 Kasım - 2 Aralık 2023 tarihleri arasında Antalya Nirvana Cosmopolitan Hotel’ de gerçekleştirilecek.

Dış ticaret fazlası veriyor

 Bu yılki ana teması Multifonksiyonel Kozmetikler olan kongre, 850’ nin üzerinde katılımcısı ile kozmetik sektörünün gelişmesine yeni bir ivme kazandıracak. KÜAD Kongre Başkanı Fuat Arslan, Türkiye'de kozmetik sektörünün 199 ülkeye ihracat yapan, dış ticaret fazlası veren bir sektör konumuna ulaştığını vurgulayarak; “Öncelikle ABD’ ye ihracatımız geçen yıla oranla yüzde 49 büyüdü. Sektörün gelişimi ve global arenadaki yükselişi hepimizi mutlu ediyor. Bu aynı zamanda üzerimizdeki sorumluluğu da arttırıyor. Hem üreticinin hem de tüketicinin bilinçlenmesi için çalışmalarımızı daha da yoğunlaştırdık" dedi.

Kozmetik müzesi

Kozmetik Üreticileri ve Araştırmacıları Derneği üyesi tarafından 10 yıllık yoğun araştırma ve çalışmalar sonucu hazırlanan kozmetik müzesiyle de bir ilke imza atılarak “4 Bin Yıllık Kozmetik Tarihi Müzesi” ile tarihe yolculuk yapılacak.

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