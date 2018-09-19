Kozmetikler tehlike saçıyor

İç çamaşırlarından yüzlerine, tırnaklarından saçlarının dibine kadar, güzel görünmek uğruna kadınlar, kimyasal kozmetiklerle sadece derilerinin üstünden, yılda 2 kilodan fazla değişik maddeyle kendilerini zehirliyorlarmış. Araştırma sonucunu Uluslararası Kanser Dergisi yazdı.

Hadi sür sürüştür zehirlen!

● Kadınların kullandıkları kozmetiklerde tesbit edilen 600’e yakın zehirli madde var. Bilinmeyenler için tahmin bile yapılamıyor.

● Manikür pedikür yaptırırken fitalat ve formaldehit etkisinde kalıyorlar. Bu zehirler çocuklarını geri zekalı yapıyor.

● Rimeller, kremler hatta diş beyazlatıcılar deyip geçmeyin; onlar da ağızda, diş etinde yaralara yol açıyor.

● Ter önleyici diye kullanılar malzemelerdeki alüminyum tuzları koltuk altlarından emilerek meme kanserine yol açıyor.

● Koku fısfısları sadece deri değil solunum yoluyla da burundan göze her tarafa zehir püskürtüyor.

● Güzel koku uğruna göze alınan tehlikeler ise tüyler ürpertici. Akciğer ve karaciğerden beyne kadar bütün organlar büyük bir hızla anında etkileniyor.

● Burun tıkanıklığı, sinüzit, boğaz ağrısı, kaşıntı, egzama, göğüste sıkışma, nefes darlığı her türlü illetin kaynağı bunlar..

● İç çamaşırlarında kullandıkları talk pudrasının yumurtalık kanseri yapma riski var.

● Zehirli maddelerin başında parabenler geliyor ki bunlar cildi tahriş ediyor. Parabenlerde hormon bozuklukları ve meme kanseri riski de var.

DİPNOT:

Özellikle içinde 1,4 Dioxane, parabenler (methyl, propyl, butyl ve ethyl), phthales, BHT, formalhedit ve SLS diye bilinen (açılımı sodyum loreth sufate'dir) ürünlerden tamamen uzak durun.

-Nasıl yani?

Etikette ne var ne yok okuyun, araştırın..