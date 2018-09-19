Kozmetikler tehlike saçıyor
Kadınlar, kimyasal kozmetiklerlesadece derilerinin üstünden, yılda 2 kilodan fazla değişik maddeyle kendilerini zehirliyorlarmış.19 Eylül 2018 Çarşamba 16:59
İç çamaşırlarından yüzlerine, tırnaklarından saçlarının dibine kadar, güzel görünmek uğruna kadınlar, kimyasal kozmetiklerle sadece derilerinin üstünden, yılda 2 kilodan fazla değişik maddeyle kendilerini zehirliyorlarmış. Araştırma sonucunu Uluslararası Kanser Dergisi yazdı.
Hadi sür sürüştür zehirlen!
● Kadınların kullandıkları kozmetiklerde tesbit edilen 600’e yakın zehirli madde var. Bilinmeyenler için tahmin bile yapılamıyor.
● Manikür pedikür yaptırırken fitalat ve formaldehit etkisinde kalıyorlar. Bu zehirler çocuklarını geri zekalı yapıyor.
● Rimeller, kremler hatta diş beyazlatıcılar deyip geçmeyin; onlar da ağızda, diş etinde yaralara yol açıyor.
● Ter önleyici diye kullanılar malzemelerdeki alüminyum tuzları koltuk altlarından emilerek meme kanserine yol açıyor.
● Koku fısfısları sadece deri değil solunum yoluyla da burundan göze her tarafa zehir püskürtüyor.
● Güzel koku uğruna göze alınan tehlikeler ise tüyler ürpertici. Akciğer ve karaciğerden beyne kadar bütün organlar büyük bir hızla anında etkileniyor.
● Burun tıkanıklığı, sinüzit, boğaz ağrısı, kaşıntı, egzama, göğüste sıkışma, nefes darlığı her türlü illetin kaynağı bunlar..
● İç çamaşırlarında kullandıkları talk pudrasının yumurtalık kanseri yapma riski var.
● Zehirli maddelerin başında parabenler geliyor ki bunlar cildi tahriş ediyor. Parabenlerde hormon bozuklukları ve meme kanseri riski de var.
DİPNOT:
Özellikle içinde 1,4 Dioxane, parabenler (methyl, propyl, butyl ve ethyl), phthales, BHT, formalhedit ve SLS diye bilinen (açılımı sodyum loreth sufate'dir) ürünlerden tamamen uzak durun.
-Nasıl yani?
Etikette ne var ne yok okuyun, araştırın..
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