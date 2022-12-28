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Tarım Kozluk’ta çiftçilere 35 bin fıstık fidanı dağıtıldı
Tarım

Kozluk’ta çiftçilere 35 bin fıstık fidanı dağıtıldı

Batman'ın Kozluk ilçesinde Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından fıstık yetiştiriciliğinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla çiftçilere 35 bin fıstık fidanı dağıtıldı.

Yeniakit Publisher
2022-12-28 10:32:00 -
Kozluk’ta çiftçilere 35 bin fıstık fidanı dağıtıldı

Kozluk Kaymakamlığı işbirliğiyle yüzde 70 hibe ile 90 çiftçiye dağıtılan fidanlar, Kaymakam Ekrem Güngör’ün katılımıyla çiftçilere teslim edildi. Proje çerçevesinde emeği geçen herkese teşekkür eden Kaymakam Güngör; “Tarıma uygun olan arazileri Kozluk ekonomisine ve tarıma kazandırmak, fıstık üretiminin arttırılması, çiftçilerin gelirini arttırmak ve kırsal alanda yaşam standartlarını yükselmek amacıyla, çiftçilerimize fidanları dağıttık” dedi.

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