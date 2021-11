Kozluk Belediyesinden gençliğe aralıksız destek

Gençliğin gelecek olduğunu ve ülkenin gençlerle payidar olacağını söyleyen Başkan Eren onlara destek olmak geleceğe umutla bakmanın yegâne şartıdır dedi.



Bu bağlamda Kozluk Sporlu oyuncuları ağırlayan Başkan Eren, Batman 1. Amatör Liginde mücadele eden belediye futbol takımına yeni sezon öncesinde malzeme desteğinde bulunduklarını İfade etti. Başkan Sn. Eren Kozluk Belediyesi olarak her zaman gençlerimizin destekçisi olacağız ilçemizi sportif alanda temsil eden takımlarımızın maddi manevi her zaman desteklemeye hazırız diyerek yeni sezon öncesinde başarı dileklerinde bulundu Yeni Kozluk Belediyespor Yöneticisi Faysal Adanır malzeme desteğinin yanında her türlü ihtiyaçlarını karşılayan Belediye Başkanı Eren'e teşekkür ediyoruz dedi.