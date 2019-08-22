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Kozlu’da kuvvetli yağış sonrası heyelan

Zonguldak’ın Kozlu ilçesinde dün yaşanan kuvvetli yağış sonrası heyelan meydana geldi.

22 Ağustos 2019 Perşembe 14:48
Kozlu’da kuvvetli yağış sonrası heyelan

Zonguldak’ın Kozlu ilçesinde dün yaşanan kuvvetli yağış sonrası heyelan meydana geldi. Heyelanla birlikte kopan devasa istinat duvarı 20 kişinin yaşadığı 6 evin üzerine çöktü. Sokakta kalan vatandaşlar geceyi komşularında geçirdi.


Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün Batı Karadeniz Bölgesi’nde kuvvetli yağış uyarısının ardından etkili olan yağış yolları göle çevirdi. Araçlar yollarda arızalandı. Su seviyesi 70 santimetreye yükseldi. Metrekareye 120 kg yağış düştüğü tespit edildi. Öte yandan kuvvetli yağışla birlikte çeşitli bölgelerde heyelanlar meydana geldi.



İhsaniye Mahallesi’nde yol çöktü


Kozlu ilçesine bağlı İhsaniye Mahallesi’nin girişinde bulunan yolda çökme meydana geldi. Dere kenarında olması sebebiyle DSİ tarafından yaptırılan korkuluk demirleriyle birlikte istinat duvarı da çöktü. Ekipler bölgede çalışma başlattı. Derenin karşısındaki seranın bulunduğu bölgede de heyelan meydana geldi. Derenin yakınındaki bir çay ocağı binasının altındaki dolgu boşaldı. Meydana gelen hasar sebebiyle binalar boşaltıldı. Bazı evleri su ve çamur bastı.


Yaşadıklarını İHA’ya anlatan Nuri Taşkıran, "Dün saat 17.00 sıralarıydı. Ondan buyana uğraşıyoruz. Burada yol çöktü. Mahallede kanalizasyonlar tıkandı. Bir evin altı boşanmış. Burada bir çay ocağının altındaki dolgu boşalmış. Köprüyü de ulaşıma kapattılar, yolu arkadan verdiler" dedi. Ekiplerin çalışması sürüyor.



Heyelan nedeniyle 20 kişi sokakta kaldı


İlçeye bağlı Güney Mahallesi’nde de 6 evin bulunduğu bölgede kuvvetli yağışın ardından heyelan yaşandı. Kopan istinat duvarının parçaları evin üzerine çöktü. Gürültüye koşan ev sakinleri kendilerine dışarıya zor attıklarını belirtti. Taşbaca Mahallesi Muhtarı Kibar Arıkan da yaşanan heyelanı gazetecilere şöyle anlattı:


"Dün akşam 17.00 sıralarında yağmur yağdı. Ardından burada heyelan yaşandı. Hafriyat aşağıya doğru indi. Şu anda vatandaşların evi kullanılamaz halde. Yetkililerden yardım bekliyoruz. 3 aile aşağıda, evler kullanılamaz halde. Belediye ile görüştük. İlçe genelinde çalışması var. Başkanımız da sağolsun. AFAD’dan bu konuda yardım bekliyoruz. Arazi konum itibariyle sıkıntılı, yağmur yağdığında buranın tekrar kayma pozisyonu var."



"Deprem oldu sandık, balkondan atladık"


Mahalle sakinlerinden satiye Kurak, yaşanan heyelanı deprem sandığını anlattı. Kurak, heyelan nedeniyle balkondan atlayarak sokağ açıktıklarını söyleyerek şöyle devam etti:


"Dün Allah bizi kurtardı. Belimize kadar çamurun içine kaldık. Sokağa indik. Oradan dere taştı. Allah’ın bir kulu bizi çarşı merkeze getirmedi. Çarşı merkezinde de sel aldı. Biz olay anında evin çıkışından çıkamadık. Balkondan atladık. Elektriğin içinde, suyun içinde balkondan nasıl atladık bilemedim. Bir anda olay oldu. Bir baktık ki bu taraf çökmüş. Evden gürültüler geldi. Burayı böyle görünce şok olduk. Düşe kalka aşağıya kadar gittik" dedi.


Mahalle sakinlerinden Hacer Kurak da trafik kazasında hayatını kaybeden eşinden kalan parayla satın aldığı evin heyelan altında kaldığını söyledi. Gözyaşı döken Kurak, uzanacak yardım elini bekliyor.

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Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 14:48
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