Közlenmiş patlıcan salatası tarifi - Közlenmiş patlıcan salatası nasıl yapılır?

Közlenmiş patlıcan salatası nasıl yapılır? Klasik patlıcan yemeklerinden sıkıldıysanız patlıcanın salatasını deneyin. Közlenerek hazırlanan bu nefis lezzeti bir kez yapınca daha sonra hep yemek isteyeceksiniz. İşte nefis közlenmiş patlıcan salatası...

Közlenmiş patlıcan salatası nasıl yapılır?

Malzemeler

3 adet patlıcan

2 adet kırmızı biber

3 adet çarliston biber

1 adet soğan

8 dal maydanoz

Yarım limonun suyu

3 çorba kaşığı zeytinyağı

Tuz

Süslemek için: Kiraz domates

Yapılışı

Patlıcan ve biberleri közleyin. Kabuklarını temizleyip, küp doğrayın. Sebzeler ne kadar ince doğranırsa salatanız o kadar lezzetli olacaktır. Doğrama işlemi bittikten sonra derin bir kaba alıp, üzerine piyazlık doğranmış soğan, kıyılmış maydanoz, limon suyu, zeytinyağı ve tuz ekleyip harmanlayın. Kiraz domatesle süsleyerek servis yapın. Afiyet olsun.