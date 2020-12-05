Közlenmiş patlıcan salatası tarifi - Közlenmiş patlıcan salatası nasıl yapılır?
Mangal severlerin vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan közlenmiş patlıcan salatası, hiç şüphesiz etin yanına en çok yakışan yiyecekler arasında. Patlıcan közleme işlemini mangalda yapıldığı gibi ocakta veya fırında da yapabilirsiniz. İşte közlenmiş patlıcanla yapabileceğiniz nefis közlenmiş patlıcan salatası tarifi...
Közlenmiş patlıcan salatası nasıl yapılır? Klasik patlıcan yemeklerinden sıkıldıysanız patlıcanın salatasını deneyin. Közlenerek hazırlanan bu nefis lezzeti bir kez yapınca daha sonra hep yemek isteyeceksiniz. İşte nefis közlenmiş patlıcan salatası...
Közlenmiş patlıcan salatası nasıl yapılır?
Malzemeler
3 adet patlıcan
2 adet kırmızı biber
3 adet çarliston biber
1 adet soğan
8 dal maydanoz
Yarım limonun suyu
3 çorba kaşığı zeytinyağı
Tuz
Süslemek için: Kiraz domates
Yapılışı
Patlıcan ve biberleri közleyin. Kabuklarını temizleyip, küp doğrayın. Sebzeler ne kadar ince doğranırsa salatanız o kadar lezzetli olacaktır. Doğrama işlemi bittikten sonra derin bir kaba alıp, üzerine piyazlık doğranmış soğan, kıyılmış maydanoz, limon suyu, zeytinyağı ve tuz ekleyip harmanlayın. Kiraz domatesle süsleyerek servis yapın. Afiyet olsun.