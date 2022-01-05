Közlenmiş biberli sirkeli salata nasıl yapılır?
Közlenmiş Biberli Sirkeli Salata nasıl yapılır? İşte Közlenmiş Biberli Sirkeli Salata tarifi...
Közlenmiş biberli sirkeli salata için gerekli malzemeler
- 5’er tane közlenmiş kırmızı ve köy biberi
- 3 diş doğranmış sarımsak
- Yarım demet maydanoz
- 4 yemek kaşığı Kilis hönüsü üzüm sirkesi
- 3 yemek kaşığı Ayvalık erken hasat zeytinyağı
- 1 limon suyu
- Kaya tuzu
- Pul biber
- Kuru nane
Közlenmiş biberli sirkeli salata nasıl yapılır?
Közlenmiş biber salatası için biberleri, sarımsağı ve maydanozu keserek malzemeleri birbiri ile harmanlayın. Ardından da diğer malzemeleri ilave ederek iyice karıştırın. Afiyet olsun