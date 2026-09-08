Kozan'daki orman yangınına 3 uçak, 9 helikopter ve 476 personelle müdahale sürüyor

Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Enizçakırı Mahallesi'nde gece saatlerinde başlayan orman yangınına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Yangına 3 uçak, 9 helikopter, 2 İHA, 55 arazöz ve 14 su tankeriyle müdahale ediliyor; söndürme çalışmalarına 1 TOMA da destek veriyor. Bölgede 112 araç ve 476 personel görev yapıyor.

Rüzgarın etkisiyle bazı noktalarda alevlerin yeniden yükselmesi üzerine ekiplerin müdahalesi yoğunlaştırıldı. Yangının etkili olduğu bölgede bazı vatandaşlar da ellerine aldıkları hortumlarla yanan alanlara su tutarak söndürme çalışmalarına destek olmaya çalıştı.

Yangının bölgede oluşturduğu tahribat havadan görüntülendi. Görüntülerde geniş bir alanda ormanlık alanın zarar gördüğü ve yangın bölgesinden yoğun dumanların yükseldiği görüldü.