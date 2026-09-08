  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
8 Eylül 2008: Prof. Dr. Asaf Ataseven'in vefatı (Akademisyen, Tıp Doktoru) ABD ordusu korsanlığa devam ediyor! Bir tekne daha batırdılar Kamuda yeni atama kararları! Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı Siyonist kafa ortalığı karıştırıyor! Tansiyon yükseltecek çağrı Trump harita paylaştı! Ortalık karıştı İmamoğlu davasında 76. duruşma: Sanıklardan dikkat çeken savunmalar Ekonomide 3 yıllık dev yol haritası ilan edildi! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’dan OVP için net kararlılık mesajı! Hemzemin geçitte facianın eşiğinden dönüldü! Yolcu treni otomobile çarptı İşgalci İsrail yargısından Mescid-i Aksa İmamı Şeyh İkrime Sabri’ye skandal kumpas! Şok iddialar mahkemede çöktü! 3 katlı bina çöktü! Enkazdan 2 kişinin cansız bedeni çıkarıldı
Aktüel Kozan'daki orman yangınına 3 uçak, 9 helikopter ve 476 personelle müdahale sürüyor
Aktüel

Kozan'daki orman yangınına 3 uçak, 9 helikopter ve 476 personelle müdahale sürüyor

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Kozan'daki orman yangınına 3 uçak, 9 helikopter ve 476 personelle müdahale sürüyor

Enizçakırı Mahallesi'nde gece saatlerinde başlayan yangında 112 araç görev yapıyor; tahribat havadan görüntülendi, vatandaşlar hortumlarla destek oldu.

Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Enizçakırı Mahallesi'nde gece saatlerinde başlayan orman yangınına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Yangına 3 uçak, 9 helikopter, 2 İHA, 55 arazöz ve 14 su tankeriyle müdahale ediliyor; söndürme çalışmalarına 1 TOMA da destek veriyor. Bölgede 112 araç ve 476 personel görev yapıyor.

Rüzgarın etkisiyle bazı noktalarda alevlerin yeniden yükselmesi üzerine ekiplerin müdahalesi yoğunlaştırıldı. Yangının etkili olduğu bölgede bazı vatandaşlar da ellerine aldıkları hortumlarla yanan alanlara su tutarak söndürme çalışmalarına destek olmaya çalıştı.

Yangının bölgede oluşturduğu tahribat havadan görüntülendi. Görüntülerde geniş bir alanda ormanlık alanın zarar gördüğü ve yangın bölgesinden yoğun dumanların yükseldiği görüldü.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23