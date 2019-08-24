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Kozan’da orman yangını

Adana’nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangınında 0.

24 Ağustos 2019 Cumartesi 09:20
Kozan’da orman yangını

Adana’nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangınında 0.5 hektar kızılçam ormanlık alan küle döndü. Gece geç saatlerde çıkan orman yangını sabaha karşı kontrol altına alındı.


Edinilen bilgiye göre, yangın ilçeye bağlı Henisçakırı Mahallesi Kurtçalar mevkii kızılçam ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir sebeple çıktı. Gece geç saatlerde başlayan orman yangınına Kozan, Aladağ ve Adana Orman İşletme Müdürlüklerinden toplam 45 yangın söndürme personeli ile 8 arazöz ve 5 su tankı ile müdahale etti.


Yangın, uzun uğraşlar sonucu sabah saatlerinde tamamen kontrol altına alındı. Yangın sonrası 0.5 hektar kızılçam ormanlık alanın yandığı öğrenildi.

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Haber Tarihi: 24 Ağustos 2019 Cumartesi 09:20
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