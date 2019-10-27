Kozanak nasıl yapılır? Kozanak tarifi

Romanya ve Bulgaristan'a özgü mayalı tatlı bir ekmek türüdür kozanak. İşte, merak ettiğiniz "Kozanak nasıl yapılır?" sorusunun cevabı...

Kozanak nasıl yapılır?

Malzemeler:

3 adet oda sıcaklığında yumurta

5 yemek kaşığı şeker

Yarım çay kaşığı tuz

1 çay bardağından 1 parmak eksik ılık süt

1 çay bardağından 1 parmak eksik sıvıyağ

Yarım paket kuru maya

2 paket vanilya

4,5 bardak un

Derin bir yoğurma kabının içerisine öncelikle maya ve sütü alıp karıştırın.

Ardından un hariç tüm malzemeleri kaba ekleyin.

Unun son 1,5 bardağını azar azar ekleyin.

Malzemelerin durumuna göre bazı durumlarda 4 bardak un da yeterli olabilir.

Hamurun kulak memesi kıvamında olması gerekiyor.

Hamuru sıcak bir yerde mayalanmaya bırakın.

Üstünü örttüğünüz hamuru 3 saat dinlendirin.

Ancak saatte bir hamurun bir miktar yoğurun.

3 saatin sonunda hamuru üçe bölün ve saç örgüsü gibi örün.

Yağlı kağıt serdiğiniz fırın tepsisinde hamuru 45-50 dakika daha mayalanmaya bırakın.

150 derecelik fırında kozanağı 50 dakika kadar pişirin.

Afiyet olsun.