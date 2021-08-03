Kozalaklar böyle patladı! Anında yangın çıkardı

Isparta’nın Sütçüler ilçesinde bulunan Yazılı Kanyon’da dün saat 11.30 sıralarında çıkan orman yangını devam ediyor.

Ekipler yangını söndürmek için havadan ve karadan yoğun bir mücadele veriyor.

"Kozalak atınca her yer yanmaya başladı"

Çam ağaçlarından oluşan ormanlık alanda kozalaklar büyük tehlike saçıyor. Yanan kozalaklar farklı bölgelere fırlayarak yangını daha da genişletiyor. Sütçüler ilçesinde bir vatandaş kozalakların yangını nasıl büyüttüğünü görüntüledi.

Görüntülerde vatandaşların panik anları ve yangına müdahaleleri de görülüyor. Olayı görüntüleyen vatandaş, "Kozalak attı. Her yer bir saniyede yandı. Olaylar bu. Her yer bir dakikada kül oldu" dedi.

Havadan ve karadan müdahale devam ediyor

2 yangın söndürme helikopteri ve 2 uçağın yanı sıra itfaiye araçları, arazözler ile yangın söndürme tanklarının kullandığı çalışmalara askeri personel de destek veriyor.

Isparta - Antalya karayolu kapatıldı

Yangın nedeniyle Isparta-Antalya kara yolu da ulaşıma kapatılarak, Ağlasun- Bucak üzerinden geçişlere izin veriliyor. Isparta'dan gıda ve su takviyesi için bölgeye akın edenlerin araçlarının geçişine de izin verilmiyor.

Yerleşim yerlerine ulaştı, mahalle tahliye edildi

Alevlerin Yıldız Mahallesi'ndeki yerleşim yerlerine kadar ulaştığı, bölgenin tahliye edildiği belirtildi. Bölgede saatte hızı 40 kilometreyi bulan rüzgar ise çalışmaları olumsuz etkiliyor.