Kozalak şurubu hazırladınız mı?

Mevsimsel hastalıklara karşı tedavi yöntemi olan vücut direncini arttıran, enfeksiyon hastalıklara etkili olan bu şurubu evde yapmak isteyenler, kozalak şurubu tarifimizden yararlanarak kendi şuruplarınızı kolayca evinizde hazırlayabilirsiniz.

Kozalak şurubu, astım ve bronşite iyi gelir. İşte, kozalak şurubu faydaları, kullanımı:

Bağışıklığı güçlendirir, mevsim geçişlerinde ortaya çıkan grip, nezle gibi hastalıklara karşı etkilidir.

Solunum yollarının açılmasını sağlar, nefes darlığına da iyi gelir.

Bronşit, akciğer iltihabı gibi enfeksiyon hastalıklarının tedavisinde etkilidir.

Kronikleşen öksürüğün yok olmasına yardımcıdır.

Öksürükle birlikte gelen boğaz ağrılarının giderilmesini sağlar.

İçeriğindeki vitaminler sayesinde vücudun ihtiyaç duyduğu besin değerlerini karşılar.

Hastalıklara karşı vücut direncini yüksek tutar. Hastalıklara yakalanma riskini düşürür.

Rahat nefes almayı sağlar ve astıma karşı etkilidir.

Bakterilerin, mikropların ve virüslerin vücuttan atılmasını kolaylaştırır.

Gargara olarak kullandığınız kozalak şurubu diş ve diş eti rahatsızlıklarına iyi gelir. Ağız ve dişlerin temizlenmesini büyük etki sağlar.

Ağız içinde oluşan yaraların iyileşmesine yardımcı olur.

Akciğerlerin temizlenmesine destek olur.

Solunum yollarının rahatlamasını sağlar.

Stresi azaltır ve sakinlik verir.

Saçları besler, canlılık kazandırır ve hızlı uzamasını, canlı görünmesini sağlar.

Kozalak şurubu yapımında çam kozalakları kullanılır. Bir tencerenin içerisine bolca su doldurun. Suyun içine 20-25 adet çam kozalağı ekleyin ve kapağını kapatarak 1 gece bekletin. Ertesi gün suyunu döktükten sonra tenceredeki kozalakların üzerine 1 litre temiz su ekleyin. Su ve kozalakları 3 saat kadar kaynatın. Kaynayan kozalaklara 2 buçuk su bardağı toz şeker ilave edin ve karıştırarak kısık ateşte pişirin. Karışım şurup kıvamına geldiğinde ocağın altını kapatın. Oda sıcaklığında soğumaya bırakın. Soğuduktan sonra cam kavanozlara koyun. Kavanozlara sadece şurup karışımını bırakın, kozalakları eklemeyin. Hava almayacak şekilde ve serin bir yerde kavanozları muhafaza edin.