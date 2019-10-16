Kozalak reçeli tarifi | Kozalak reçeli nasıl yapılır?

Görüntüsüyle mutfakları, kokusuyla ruhu şenlendiren, aromatik bir reçel tarifini, sizlerin istifadesine sunuyoruz. Peki ama kozalak reçeli nasıl yapılır? Kozalak reçelinin malzemeleri nelerdir? Çam kozalağı reçeli yaparken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir? İşte detaylar...

Toplanıp soba tutuşturmak ve ateş yakmak için kullanılan kozalakların başka bir kullanım alanı daha var. Oldukça faydalı olan ve lezzetiyle hayran bırakan bu reçele bayılacaksınız.

Bize Rusya ve Gürcistandan gelen bu lezzetin, birçok derde deva olduğu düşünülüyor.

Malzemeler

30 adet orta boy açılmamış kozalak

2 litre su

1,5 kilogram şeker

2 çay kaşığı limon tuzu

6 yemek kaşığı limon suyu

Yapılışı

Öncelikle kozalakları bir gün boyunca suda bekletin. Ertesi gün kaynar suyla iyice tozları akana kadar yıkayın.

Derin bir tencereye kozalakları alıp üzerine suyu ilave edin.

3 kez taşacak kadar harlı şekilde kaynatın. Arından süzün.

Tencereye kozalakların suyunu alıp kısık ateşte kaynatın.

Üzerine şekerini ilave edip, kıvam alıncaya kadar ara sıra karıştırarak kaynatın.

Ardından limon tuzu ve limonu ilave edip 15 - 20 dakika kadar kaynatın ve ocaktan alın.

- Kozalakları yeşilken de toplayabilirsiniz.