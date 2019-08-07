Koza altın için TMSF’YE göz kırptı! Altın işinde büyüyüp güçlü bir oyuncu olacağız

Buğra Kardan Çorum

Türkiye’nin ikinci büyük altın ihracatçısı Çorum merkezli Ahlatcı Holding, yatırımlarına yenilerini eklemeyi planlıyor. Üretimi ile ihracatını önemli oranda arttırmayı planlayan grup, şu aşamada altın ve rafineri tarafında büyümeyi amaçlıyor.

Yeni yatırım sinyali

Altın alanında güçlenmek; dünyada iddialı ve iyi bir oyuncu olmak için gerekli her adımı atacaklarını anlatan Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı, yeni yatırımlar yapacaklarının sinyalini verdi. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından atanan kayyımca yönetilen Koza Altın’la yakından ilgilendiklerini kaydeden Ahlatcı, “Tabii mahkeme süreci devam ediyor. Davada sona geliniyor. Malum bu şirketin içinde 750 milyon dolar para bulunuyor. Evvela o para, benim devletimin olmalı. İlk etapta bu sorunu aşmak gerekiyor. Sorun aşıldığı, ihale yapıldığı takdirde devreye gireriz. İhalede yer alır, teklifimizi veririz” dedi.

Hedef 1 milyar dolar ihracat

2018’in kendileri adına iyi geçtiğini vurgulayan Ahlatcı, “Geçen sene satış gelirimiz 75 milyar lirayı buldu. Kuşkusuz, bu önemli bir başarı. 2019’dan da umutluyuz. Bu sene altın fiyatlarında ibre yukarı yönlü olduğundan satış gelirimiz daha da artacaktır” öngörüsünü paylaştı.

İhracatlarının 543 milyon dolara dayandığına işaret eden Ahlatcı, şu ifadeleri kullandı: “Bu rakamı 1 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz. İhracat yaptığımız ülke adedini arttırmak, 26’dan 40 veya 50’ye taşımak için çalışmalar yürütüyoruz. Şu anda Dubai bizim için çok önemli bir bölge, çok iyi bir müşteri. Buraya yaptığımız ihracat 411 milyon dolara tekabül ediyor. Dubai’yi 53 milyon dolarla Irak, 9 milyon dolarla İsrail takip ediyor. Panama, ABD ve Libya ise diğer önemli müşterilerimiz.”

İki alandan çıkıyor

Altının yanı sıra enerji, otomotiv ve AVM yatırımlarının da bulunduğuna dikkat çeken Ahlatcı, holdingi üç sene içinde halka açacaklarını duyurdu. Enerji yatırımlarına değinen Ahlatcı, şöyle devam etti: “Bizim hedefimiz ana alanlarımızda büyümeye devam etmek. Otomotivde Doğuş Grubu’na bağlı markalı otomobilleri satıyoruz. Bunun yanında Çorum’da iki hastanemiz ve bir görüntüleme merkezimiz var. Ancak otomotiv ve hastane alanlarından çıkmayı, diğer kollarda büyümeyi amaçlıyoruz.”