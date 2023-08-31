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Sosyal Medya Koyunun yaptığına kimse akıl sır erdiremedi!
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Koyunun yaptığına kimse akıl sır erdiremedi!

Yeniakit Publisher
2023-08-31 23:58:00 - 2023-09-01 00:09:36

Sosyal medyada yayınlanan bir video izleyenleri hem güldürüp hem düşündürdü.

Videoda yolda oluşan çukura sıkışmış bir koyunu küçük çocuğun zorlukla kurtardığı anlar yer aldı.

Aynı çukura bilerek isteyerek tekrar girdi!

Çocuğun bacaklarından çekerek kurtardığı koyun, birkaç metre mesafedeki çukura yeniden girdi.

Zorlukla koyunu çukurdan çocuk, hayvanın yeniden kuyuya girmesinden sonra neye uğradığını şaşırdı.

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