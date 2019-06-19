Koyun sürüsüne yıldırım düştü, 15 koyun telef oldu Denizli'nin Çal ilçesinde açık alanda otlayan küçükbaş hayvanların bulunduğu bölgeye yıldırım düşmesi sonucu 15 koyun, telef oldu.

Denizli'nin Çal ilçesinin kırsal Bayıralan Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Durmaz ile Zafer Dal, dün akşam saatlerinde koyunlarını Köçekderesi mevkisinde otlattığı sırada, aniden kuvvetli sağanak başladı. Bu sırada bölgeye düşen yıldırım, sürüdeki 15 koyunu telef etti. Durmaz ve Dal, durumu Çal İlçe Tarım Müdürlüğü'ne bildirdi. İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri, olay yerinde yapılan incelemenin ardından tutanak tutup, telef olan koyunları açılan bir çukura gömdü.

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