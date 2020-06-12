  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Koyun otlatmaya giden adam ölü bulundu

Uşak’ın Eşme ilçesinde koyun otlatmaya giden 53 yaşındaki adamın cesedine ulaşıldı.

Yeniakit Publisher
2020-06-12 16:20:41 -
Koyun otlatmaya giden adam ölü bulundu

Uşak’ın Eşme ilçesinde koyun otlatmaya giden 53 yaşındaki adamın cesedine ulaşıldı.


Edinilen bilgilere göre olay, Narıncalı köyünde öğlen saatlerinde meydana geldi. İzmir’de yaşayan Cemal Akgün (53) kardeşinin yanına ziyarete geldi. Dün sabah saatlerinde kardeşine ait olan koyunları otlatmak için evden ayrıldı. Uzun süre dönmeyen adamın yakınları jandarmaya ihbarda bulundu. Bunun üzerine harekete geçen ekipler Akgün’ü arama çalışması başlattı. AFAD ve UMKE ekiplerinin de dahil olduğu arama çalışmasında Akgün’ün cesedi evinin 3 kilometre uzaklığındaki bir arazide bulundu.


Akgün’ün neden öldüğü henüz belirlenmezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 180 m² bağ evi
Satılık 180 m² bağ evi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı