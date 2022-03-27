Koyun otlatırken kayalıklardan düştü

Olay, Düziçi ilçesi Alibozlu Köyü Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali İslah (62) isimli bir vatandaş sabah saatlerinde koyunlarını otlatmak için Sabun Çayı civarına geldi. Koyunları otlarken kayalıkların yanında duran Ali İslah, dengesini kaybederek yaklaşık 10 metre yükseklikteki kayalıklardan aşağıya yuvarlandı. Ayağı kırıldığı öğrenilen İslah, can havliyle oğlu Ahmet İslah'a seslendi. Ahmet İslah'ında haber vermesi üzerine aile fertleri de kayalıklardan düşen Ali İslah'ın yanına geldi. Aile fertleri ve köylülerin imkanlarıyla bulunduğu yerden çıkarılamayan yaralı adam için sağlık ve AFAD ekiplerinden destek istendi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine sağlık ekipleri Ali İslah'ın yanına inerek ilk müdahaleyi yaptı. Daha sonra yaralı adam sağlık ve AFAD ekipleri tarafından köylülerinde desteği ile düştüğü yerden yaklaşık 2 saatlik çalışma sonunda kurtarıldı. Olay yerinde hazır bekletilen ambulansla Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ali İslah'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.