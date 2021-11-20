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Yerel Köylü perişan oldu: Dağdan inen aç kurtlar, hareket eden her şeye saldırıyor!
Yerel

Köylü perişan oldu: Dağdan inen aç kurtlar, hareket eden her şeye saldırıyor!

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesi Dallıca köyü'nde yaşayanlar, köye inen aç kurtlardan epey şikayetçi. Koyunları telef eden ve köpekleri yaralayan kurtlar köyün kabusu oldu. Köyün yakınlarına kadar gelen kurtları köylüler telefonlarıyla görüntüledi.

Yeniakit Publisher
2021-11-20 17:21:00 - 2021-11-20 17:21:45
Köylü perişan oldu: Dağdan inen aç kurtlar, hareket eden her şeye saldırıyor!

Mustafakemalpaşa ilçesi Dallıca köyü sakinlerinin başı son zamanlarda kurtlarla dertte, kurtlar köyün içine kadar gelip ağıldaki koyunları telef ederken köpekleri yaraladı. Köyün yakınlarında gezen köylülerin karşısına kurtlar çıkıyor.Köyün yakınlarında gezerken karşısına kurt çıkan köylü cep telefonuyla kurtları görüntüledi. Kurtların çocuklarına ve kendilerine saldırmasından korkan köylüler korku içinde yaşıyor. Daha önce köyün içinde ve çevresinde ve görülmeyen kurtlar son 2 yıldır gözükmeye başladı.

"Korkuyoruz"

Kurtların evinin önünde köpeğine saldırdığı Hayri Gökçe, "Kurtlar gelip hayvanlarımıza saldırdı. Köpeklerimizle boğuştu köpeğimizi yaraladı. Koyunlarımın bulunduğu ağılın kapısını kemirmişler, korku içindeyiz bize ve çocuklarımıza saldıracak diye" dedi.

"Kzuyu yakalayıp yedi"

Kurtların koyunlara saldırısına şahit olan Ahmet Türkmen, "Ben evimin önünde odun keserken kurtların komşumun koyunlarına saldırdığını gördüm. Çocuklarımda evimin önünde oynuyorlardı. Ben koyunların kaçıştığını görünce dikkatli baktım kurdun bir kuzuyu yatırıp yediğini gördüm. Ben olmasam koyunların çoğunu yiyeceklerdi" şeklinde konuştu.

İnsanlara zarar vermesinden korkuyorlar

Köyün yakınında karşısına kurt çıkan Ünal Ulutaş, "Tarladan gelirken köyün girişinde kurtları gördüm. Bu kurtlar köyde hayvanlara zarar verdi. Bizim endişemiz insanlara da zarar vermesinden korkuyoruz" diye konuştu.

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