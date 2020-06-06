Köylü pazarcılar kısıtlamanın kalkması sonrası tezgahlarını açabildikleri için memnun

BURSA (AA) - Bursa'nın dört bir yanındaki kırsal mahallelerde bulunan pazarlarda kendi yetiştirdikleri mahsulleri satan köylü pazarcılar, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının kalkması ve tezgahlarını açabilmeleri dolayısıyla mutlu.

Pazarcılar, tezgahlarını açabildikleri için kurban keserek, devlet yetkililerine alınan karardan dolayı teşekkür etti.

Bursa Üretici Köylüler Kooperatif Birliği Başkanı Reşat Akyel, kısıtlamanın kalkması dolayısıyla köylüler adına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ettiklerini söyledi.

Köylülerin uzun bir aranın ardından kendilerine ayrılan pazar yerinde hafta sonu tezgahlarını açarak kendi ürettikleri ürünleri satabildiklerini kaydeden Akyel, "Alınan karar bizleri memnun etti. Ürünlerimizi yetiştirdik, şimdi pazarda insanlara satıyoruz. Çok şükür Allah'a üretimlerimize devam ediyoruz. Pandemi sürecinde daha kaliteli mallar üretmek için çalışıyoruz." dedi.

Akyel, köylü pazarında aracısız ürünlerin vatandaşa ulaştığını, daha uygun fiyatlı ve kaliteli ürünleri satışa sunduklarını vurguladı.

Kesilen kurbanın etleri ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtıldı.











