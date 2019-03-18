Köylere teknik gezi sürüyor

Tarım ve Orman İl Müdürü Songül Kadıoğlu başkanlığında Müdürlük personeli Kilis ve ilçelerine bağlı köylerde teknik gezileri devam ediyor.

İl Müdürü Songül Kadıoğlu ve beraberindeki heyetin Merkez, Elbeyli, Musabeyli ve Polateli İlçelerinde 5’er köy olmak üzere toplam 20 köy gezisi devam ediyor.Bu kapsamda İl Müdürü Songül Kadıoğlu, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Ahmet Bağcı, Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Abdurrahman Kemerli, Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürü Seyfullah Gencer, Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Mustafa Sadakaoğlu’nun katılımıyla çiftçilerin soru ve sorunları dinlenerek, gerekli teknik bilgiler ve çözüm önerileri anlatıldı.