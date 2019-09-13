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Köylere iç göç yaşatan panayır: Pavli

Kırklareli'nde 110 yıldır kurulan panayırı dört gözle bekleyen köylüler adeta iç göç yaşıyor- Eğlenceli geçen dört günden geri kalmamak için çevre köyler de yaşayanlar "römorklar oteller"le panayır alanına taşınıyor- Çerkezmüsellim Köyü Muhtarı Sezai Sezgin:- "Karadeniz'de nasıl yaylaya çıkıyorlar, Akdeniz'de Yörükler nasıl yaylada bazı şenlikler eğlenceler tertip ediyor bizde de o şekilde Pomakların bayramıdır adeta bu panayır"

13 Eylül 2019 Cuma 11:48
Köylere iç göç yaşatan panayır: Pavli

KIRKLARELİ (AA) - ÖZGÜN TİRAN/UFUK ERTOP - Kırklareli'nde 110 yıldır kurulan Pavli Panayırı'nı dört gözle bekleyen köylüler, panayır zamanı adeta "iç göç" yaşıyor.

Kırklareli'nin en küçük ilçelerinden Pehlivanköy'de Ergene Nehri yanındaki büyük bir alana kurulan panayırda lunapark, açık hava lokantaları, seyyar satış alanları yer alıyor.

Eğlenceli geçen dört günden geri kalmamak için çevre köyler de neredeyse panayır alanına taşınıyor. Bayramlı, Övenler, Çerkezmüsellim, Mandıra, Tahal, Ağayeri, Kumköy gibi ilçeye yakın köylerde yaşayanlar, traktörlerinin römorklarına yükledikleri koltuk, kanepe ve yataklarla panayıra geliyor.

Üstleri naylonla kapalı römorklar sıra sıra panayır alanına diziliyor ve panayır bitimine kadar ,3 bin kişi burada konaklıyor.

Ev gibi döşenen "römork oteller"de yeme içme işlerini de halleden köy sakinleri, her yıl gelenek haline dönüşen bu etkinliği iple çekiyor.

- Köyün neredeyse tamamı panayırda

Panayırın kurulduğu alana 20 kilometre uzaklıktaki Çerkezmüsellim köyünün muhtarı Sezai Sezgin, AA muhabirine, 3 bin 200 nüfuslu köyün yarısından fazlasının panayıra yatılı gittiklerini söyledi.

Panayırın bölge insanı için bir sene beklenen bir düğün niteliğini taşıdığını anlatan Sezgin, şunları kaydetti:

"Römorklar süslenir ve panayır süresince römorkta konaklanır. Eskiden insanlar bütün kışlık ihtiyacını yiyeceği, yakacağını oradan karşılardı. Karadeniz'de nasıl yaylaya çıkıyorlar, Akdeniz'de Yörükler nasıl yaylada bazı şenlikler eğlenceler tertip ediyor bizde de o şekilde Pomakların bayramıdır adeta bu panayır."

- 80 yıldır panayıra katılıyor

Panayıra 80 yıldır katıldığını ifade eden Remzi Kök de (85) çocukluğundan bu yana panayıra geldiğini söyledi.

Eskiden öküz arabalarıyla şimdi ise traktörlerle geldiklerini kendi şivesiyle anlatan Remzi Kök, şunları kaydetti:

"Geliyorduk buraya kıyafet alıyorduk, lastik ayakkabı alıyorduk, eğleniyorduk. Eski panayırlar böyleydi. Öküz arabasında kalıyorduk. O zamanki panayırlarda tiyatro vardı, eğlenceler vardı, tavşanlar vardı. Çocuk olarak eğleniyorduk. Bütün anılarımı hatırlıyorum. Hayvanlar vardı, satışa çıkarılırdı.Buraya gelince eski anılarımı hatırlıyorum. Tel üstünde geziyorlardı akrobasi yapıyorlardı. Şimdiki panayır daha konforlu oldu. Eskiden buralarda yağmur yağdığında çamur içindeydik. Burada gördüğün bütün arabalar bir köyündür, Çerkezmüsellim'indir. Ben ayın birinde geldim arabaya yer tutmak için. "

- "Bu bir Pomak bayramıdır"

Panayırda yatılı olarak 70 yıldır katılan Rahime Kök de (80) panayır kurulmadan geldiklerini ve 3-4 gün burada römork içinde kaldıklarını belirtti.

Eğlence için yıl boyu panayırı beklediklerini anlatan Kök, "Ben 70 senedir geliyorum. Her yıl panayırı bekliyorum. Çocuklarım, 'Panayır, panayır' diye ağlardı. Biz hep panayıra römorkumuzla geliyoruz. 3-4 gün römorkta kalıyoruz. Bu römorkların hepsi Çerkezmüsellim köyünden. Bu bir Pomak bayramıdır. Buraya geliyoruz çocuklar lunaparkta eğleniyor, bizlerde pazara gidip alışverişimizi yapıyoruz. Çok eğleniyoruz." diye konuştu.

Gülşen Sevimer (35) de panayıra kendini bildi bileli katıldığını ifade etti.

Çocukken katıldığı panayıra şimdi çocuklarıyla geldiğini anlatan Sevimer, "Bu bizim için bayramdan çok daha kıymetli. Tüm Trakya'nın katıldığı kültürel ve akraba, arkadaş, kardeşlerimiz ile karşılaştığımız bir toplantı. Hem ticari yönü var hem eğlence yönü var. Lunaparkıyla, esnaflarıyla güzel bir değerimiz." dedi.

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Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 11:48
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