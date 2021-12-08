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Eğitim Köylerde 5 çocuk için ana sınıfı açılabilecek
Eğitim

Köylerde 5 çocuk için ana sınıfı açılabilecek

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, köy ve benzeri yerleşim yerlerinde bir şubede 5 çocuk için ana sınıflarının açılmasına yönelik yeni düzenleme yaptıklarını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2021-12-08 11:31:00 -
Köylerde 5 çocuk için ana sınıfı açılabilecek

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, okul öncesi eğitimde fırsat eşitliğini ve okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılmasını öncelikli hedefleri arasına alan Bakanlık, salgın sürecine ilişkin güncel gelişmeler doğrultusunda nüfusun az ve dağınık olduğu yerleşim yerlerinde, okul öncesinde eğitim-öğretim sürecinin kesintisiz devam edebilmesi için bir şubede bulunması gereken en az öğrenci sayısını yeniden belirledi. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer imzasıyla illere gönderilen yazıda, Kovid-19 salgın sürecinde okul öncesi eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak için nüfusu az ve dağınık olan köy ve benzeri yerleşim yerlerinde ana sınıfı açılabilmesi için gerekli olan öğrenci sayısının 10’dan 5’e düşürüldüğü kaydedildi. Böylece bu bölgelerde, en az 5 çocuk bulunması halinde bir grup oluşturularak ana sınıfı açılabilecek.

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