Köyde tavuk kalmadı! Yumurta yerine kazık yiyoruz

EKONOMİ SERVİSİ

Özellikle tatil yörelerinde sözde organik yumurtayı normal yumurtanın iki katı fiyatına satarak tüketicileri aldatan fırsatçılar, kazançlarına kazanç ekliyor. Yumurta Üreticileri Merkez Birliği (YUMBİR) Başkanı İbrahim Afyon ve Birliğin eski Başkanı Hasan Konya, üreticilerin haklarını korumak için çalıştıklarını belirtirken, tüketicilere de ‘aldanmayın’ uyarısında bulundu.

FIRSATÇILAR SAHNEDE

Yemin fiyatının hammadde olarak çok yükseldiğine dikkat çeken YUMBİR Başkanı İbrahim Afyon, “Kafes sisteminde 110 milyon hayvan var. Bunlardan yüzde 85 randıman ile yumurta alınmakta. İhracatımız ise 500 milyon dolar düzeyinde. Buna rağmen maliyet artışından dolayı gerçek üreticiler zorlanıyor. Üretim içerisinde yüzde 12’yi bulmayan köy yumurtasının fiyatının yüksek olması fırsatçıları cezbediyor. Biz toptanda 30’lu koliyi 12 liraya veriyoruz. Perakendede 70-80 kuruşa satış yapılıyor. Aynı yumurtayı köy yumurtası ya da organik yumurta diye satanlar var. Tüketici aldatılıyor. Bu konuda büyük mücadeleler verdim. Gezen tavuk aldatmacası ile tüketicinin cebinden haksız yere alınan tomarla para var. Tanesi 2.5 liraya kadar çıkan yerler var. Bizim sektörde böyle bir üretim modeli yok’’ dedi.

KONTROLÜ TÜKETİCİ YAPMALI

YUMBİR eski Başkanı Hasan Konya ise ‘’Esas kontrolü tüketici yapmalı” diyerek şu tespitlerde bulundu: “Bu sapla samanı ayırmak gibi bir şey. Gezen tavuğun sadece yeşillik ile beslenmesi mümkün değil. Onlara da, mutlaka hazır yem veriliyor. Sonra da kalkıp bunlardan elde edilen yumurtaları organik diye millete yutturuyorlar. Bu gibi işleri yapanların kayıt dışı üretim yaptıklarını bilmeyen yok. Üstelik üretilen yumurtalar sertifikalı da değil. İşletme numarası yok, üretim izni yok, marka yok. Olan ise yalan dolan. Köy modeli yumurta üretimi o kadar azaldı ki kalkıp bugün köy yumurtası diye satılan yumurtaların hangi köyden geldiğini bile söyleyemiyorlar. Çünkü köylerdeki tavuk nüfusu sadece ve sadece 20 milyon civarında. Bir yumurtanın oluşması süreci 25.5 saati alırken nasıl oluyor da, her yerde köy yumurtası satılıyor? Bu iş çığırından çıktı. Olan yine vatandaşa oluyor. Bu nedenle vatandaş cebinden çıkan parayı ne için ödediğini ve neyi yediğini bilmelidir.’’

GEZEN TAVUKLA KÖY TAVUĞU ARASINDA FARK VAR

Üreticiler tüketicileri ‘gezen tavuk’ aldatmacası konusunda ise şu şekilde uyardı: ’’Serbest dolaşan tavuk ile köy tavuğu arasında fark var. Birisi yetiştiği çiftliğin bahçesinde dolaşırken verilenle yetiniyor, tesislerdekilerle kıyasladığımızda aynı yemle beslenmelerine rağmen bunların yumurtaları 70- 80 kuruş yerine 1,5 hatta 2 liradan satılıyor. Diğeri ise köyde istediği yerde ne ararsa besleniyor. Kıymetli olan bu tavuklardır, onların yumurtası ise sanıldığı gibi her yerde satılmıyor.’’