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Aktüel

Köyde 75 aileye gıda yardımı, 65 aileye hergün yemek

Kütahya’nın Emet ilçesine bağlı Günlüce köyü dayanışma derneği 75 aileye gıda kolisi dağıtırken, muhtarlık tarafından hayırsever vatandaşların bağışları ile hergün 65 aileye sıcak yemek verildiği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-05 12:28:52 -
Köyde 75 aileye gıda yardımı, 65 aileye hergün yemek

Kütahya’nın Emet ilçesine bağlı Günlüce köyü dayanışma derneği 75 aileye gıda kolisi dağıtırken, muhtarlık tarafından hayırsever vatandaşların bağışları ile hergün 65 aileye sıcak yemek verildiği bildirildi.


Günlüce Köyü Muhtarı Adem İnan, yaptığı açıklamada, ’’Köyümüzde hayırsever vatandaşlarımızdan topladığımız yardımlarla köy merkezi ve mezralımızda yaşayan 65 aileye hergün sıcak yemek veriyoruz. Ayrıca Günlüce dayanışma derneği başkanı Hüseyin öksüz ve ekibi 75 aileye gıda paketi yardımında bulundu. Dernek Başkanımız Hüseyin Öksüz yardımların devam edeceğini söyledi. Yardımda bulunan tüm vatandaşlarımızdan Allah razı olsun’’ dedi.

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