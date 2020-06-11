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Köyceğiz’de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı

Muğla’nın Köyceğiz İlçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2020-06-11 11:46:08 -
Köyceğiz’de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı

Muğla’nın Köyceğiz İlçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre; Köyceğiz İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince, uyuşturucu maddeyle mücadele programı kapsamında Gürpınar Mahallede belirlenen bir adrese operasyon düzenlendi.


Düzenlen operasyonda göz altına alnına F.S.’nin evinde yapılan aramada bahçede çiçek saksılarına ekilmiş hint keneviri ele geçirildi.



Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli F.S. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.


Köyceğiz Kaymakamı Hasan Musab Okatan ve İlçe Emniyet Müdürü Bülent Ermiş kente vatandaşların huzurunu sağlamak için uyuşturucuya geçit vermeyeceklerini zehir tacirleri ile mücadelenin süreceğini belirtti.

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