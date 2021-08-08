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Gündem

Köyceğiz yangını sınıra dayandı!

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde çıkan orman yangını Denizli sırına dayandı.

Yeniakit Publisher
2021-08-08 15:16:00 -

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde 29 Temmuz’da başlayan orman yangını büyük bir alana yayıldı. Şiddetli rüzgar ve arazi şartları nedeniyle yerden müdahalenin güçleştiği bölgede havadan helikopter ve uçaklar yangına müdahale ediyor.

Köyceğiz’de yangın söndürme çalışmaları Çövenli yaylası ile Muğla-Denizli sınırına yakın Çiçekbaba mezarı zirvesi arasındaki hatta yoğun dumanlar gökyüzünü kapladı. Bu bölgeye uçak ve helikopterler tarafından yoğun su müdahalesi yapılıyor.

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