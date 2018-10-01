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Köy sağ-sol diye bölünmüştü! Artık minare olmayacak

Sinop'un Eymür köyünde 28 yıldır minaresiz olarak hizmet veren cami için geçtiğimiz günlerde minare yapımına karar verildi. Köy sakinlerinin bazıları minarenin sağ taraftan, bazıları ise sol taraftan olmasında diretince olaylar büyüdü.

01 Ekim 2018 Pazartesi 02:25
Köy sağ-sol diye bölünmüştü! Artık minare olmayacak

Sinop’un Eymür köyünde 1990 yıllında minaresiz yapılan cami için geçtiğimiz günlerde minare yapılmasına karar verilince, bu kez köy sakinlerinden bir grup minarenin sağ taraftan bir grup da sol taraftan olması gerekir diye tartışma başlatmışlar ve devreye Sinop il müftüsü Ali Hayri Çelik girmişti.

Müftü, minarenin yerini göstermiş ve her iki tarafı da bu konu da ikna etmişti.

Bir kişi kalp krizi geçirdi

Bir gün sonra yeniden tartışma başlatan gruplar arasında bulunan köy imamı Muhittin Bostancı’nın eniştesi 67 yaşındaki Şaban Keçe kalp krizi geçirdi. Samsun’un Bafra ilçesinde özel bir hastanenin yoğun bakım servisine kaldırılan Keçe’nin durumu ağır.

Minareden vazgeçildi

Öte yandan köy muhtarı Hüseyin şahin’i suçlayan köy sakinleri; “Bu noktaya gelinmesinin tek sorumlusu muhtarımız Hüseyin Şahin’dir. Onun inadı yüzünden ikiye bölündük” dediler.

Dün minare “Sol taraftan olacak” diyen köy muhtarı caminin sol tarafını kazdırdı. Fakat kalp krizi nedeniyle etkilenen köylüler muhtara sahip çıkmayıp, yalnız bırakınca muhtar Şahin de açtığı yeri kapatmak zorunda kaldı. Cami imamı Muhittin Bostancı son durum hakkında ise şunları söyledi:

“Son üzücü olay başta olmak üzere köy de moraller iyice bozuldu. Bunun üzerine minare yapılmasından vazgeçildi. Yani köy camimiz inat yüzünden minaresiz kaldı.”

Haber Tarihi: 01 Ekim 2018 Pazartesi 02:25
  1. Samsun
  2. Sinop

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