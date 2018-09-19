Köy muhtarı cinsel istismardan tutuklandı

Edinilen bilgiye göre; Reşadiye ilçesine bağlı bağlı Toklar köyünde dini nikahlı olduğu öğrenilen 17 yaşındaki Ö.T., kayınpederinden şiddet gördüğü gerekçesiyle şikayetçi oldu.

Savcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ifade veren Ö.T., muhtar C.E.'nin (60) geçtiğimiz yıl kendisine cinsel istismarda bulunduğunu ileri sürdü.

İddia üzerine başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan muhtar, İlçe Jandarma Komutanlığındaki ifade işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak Çamlıbel T Tipi Cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.