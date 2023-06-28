Köy muhtarı bayram namazına gelmeyenleri böyle cezalandırdı!
Bolu'da bir köy muhtarı, bayram namazına gelmeyen köylülere ilginç bir ceza verdi.
Kimlerin bayram namazına gelmediğini tespit eden muhtar, köylülerin yardımıyla suya atarak cezalandırdı.
Renkli görüntüler sosyal medyanın en çok izlenenleri arasına girdi.
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