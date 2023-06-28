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Sosyal Medya Köy muhtarı bayram namazına gelmeyenleri böyle cezalandırdı!
Sosyal Medya

Köy muhtarı bayram namazına gelmeyenleri böyle cezalandırdı!

Yeniakit Publisher
2023-06-28 23:36:00 - 2023-06-28 23:38:30

Bolu'da bir köy muhtarı, bayram namazına gelmeyen köylülere ilginç bir ceza verdi.

Kimlerin bayram namazına gelmediğini tespit eden muhtar, köylülerin yardımıyla suya atarak cezalandırdı.

Renkli görüntüler sosyal medyanın en çok izlenenleri arasına girdi.

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