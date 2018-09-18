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Köy korucusu, kaçırmak istediği kızın ağabeylerinden dayak yedi!

Adıyaman'da gönlünü kaptırdığı kızı ailesinden isteyip, olumsuz yanıt alınca da kaçırmaya kalkışan köy korucusu, genç kızın ağabeyleri tarafından dövüldü.

18 Eylül 2018 Salı 16:44
Köy korucusu, kaçırmak istediği kızın ağabeylerinden dayak yedi!

Olay, öğle saatlerinde Örenli Mahallesi'nde meydana geldi. Malatya'da oturan güvenlik korucusu İ.A., bir süre önce ailesi ile birlikte geldiği Adıyaman'da ismi öğrenilemeyen kızı görücü usulü istedi. Ancak genç kızın ailesi, olumsuz yanıt verdi. Bugün tekrar Malatya'dan Adıyaman'a gelen İ.A., genç kızı kaçırmaya çalıştı. Ancak kızın ağabeyleri F.A., N.A. ve E.A., kız kardeşleriyle birlikte yakaladığı İ.A.'yı dövdü.

Yaralanan İ.A., çağırılan ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Polis, kızın ağabeyleri F.A., N.A. ve E.A.'yı yakalayıp gözaltına aldı.

Haber Tarihi: 18 Eylül 2018 Salı 16:44
  1. Adıyaman
  2. Malatya
  3. Köy korucusu
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